دونجا وعمر جابر جاهزان لمواجهة بتروجيت وغياب مرجح لعبد الله السعيد

اطمأن الجهاز الفني لنادي الزمالك على جاهزية نبيل عماد دونجا وعمر جابر للمشاركة في مواجهة بتروجيت، المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدوري، بعد تعافيهما من الإجهاد ومشاركتهما بشكل طبيعي في التدريبات الأخيرة.

عبد الله السعيد يشارك… والغياب الأقرب

وشهدت تدريبات الزمالك الجماعية مشاركة عبدالله السعيد، في تطور إيجابي لحالته البدنية، إلا أن المؤشرات داخل الجهاز الفني ترجح غيابه عن لقاء بتروجيت، في ظل عدم اكتمال جاهزيته الفنية والبدنية، وحرصًا على تجهيزه بصورة أفضل للفترة المقبلة.

فتوح جاهز لموقعة المصري إفريقيًا

في سياق متصل، تأكدت جاهزية أحمد فتوح للمشاركة في مباراة الزمالك أمام المصري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد تعافيه من الإصابة، ليمنح الجهاز الفني دفعة قوية على مستوى الجبهة اليسرى قبل المواجهة المرتقبة.

ترتيبات فنية قبل ضغط المباريات

ويعمل الجهاز الفني للزمالك على إدارة حالة الإجهاد بين اللاعبين، في ظل ضغط المباريات المحلية والقارية، مع السعي لتحقيق التوازن بين تحقيق النتائج الإيجابية والحفاظ على جاهزية العناصر الأساسية خلال المرحلة المقبلة.