إعلام إسرائيلي: من المرتقب أن يفتح الجانب الفلسطيني لمعبر رفح للأفراد خلال اليومين المقبلين

أكد إعلام إسرائيلي، أنه من المرتقب أن يفتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح للأفراد خلال اليومين المقبلين، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



إعلام إسرائيلي، أن إسرائيل ستقيد أعداد العائدين لغزة إلى ٥٠ يوميا خلال المرحلة الأولى من فتح معبر رفح.

ومن جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن “مجلس السلام” الذي جرى تشكيله للتعامل مع الأوضاع في قطاع غزة قد لا يقتصر دوره على القطاع فقط، مشيرا إلى إمكانية توسيع نطاق عمله ليشمل مناطق أخرى إذا دعت الحاجة.

وفي السياق ذاته، نقلت مجلة “نيوزويك” عن مسؤول في إدارة ترامب قوله إن مجلس السلام يتمتع بصلاحيات واسعة، تشمل الإشراف على خطة شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة بالكامل، بالتعاون مع أطراف دولية وإقليمية.