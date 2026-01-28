قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

دير المحرق يحتفل بعشية تذكار نياحة القمص ثيؤفيلس المُحرقي.. صور

آباء الأساقفة
آباء الأساقفة
ميرنا رزق

احتفل دير السيدة العذراء مريم المُحرَّق العامر بجبل قسقام بالقوصية بأسيوط بتذكار نياحة القمص ثيؤفيلس المُحرقي، في الذكرى الثانية والعشرين لنياحته.

وتم استخراج جثمان أبونا القمص ثيؤفيلس المُحرقي من طافوس الآباء الرهبان إلى كنيسة السيدة العذراء مريم بالدير، وسط ترتيل الألحان ودقّ أجراس الفرح، وذلك لأول مرة منذ نياحته عام ٢٠٠٤.

وترأس صلوات رفع بخور عشية والتمجيد بجانب نيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير، أصحاب النيافة: الأنبا أنطونيوس، مطران الكرسي الأورشليمي،
والأنبا ثيؤدوسيوس، أسقف وسط الجيزة وتوابعها،
والأنبا ثاؤفيلس، أسقف منفلوط وتوابعها.

وسيظل الجثمان بكنيسة السيدة العذراء مريم بالدير حتى مساء يوم الجمعة لأخذ البركة، ثم يُعاد إلى طافوس الآباء الرهبان.

المُحرَّق ثيؤفيلس المُحرقي كنيسة العذراء مطران الكرسي الأورشليمي الأنبا بيجول

