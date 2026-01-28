دير المحرق يحتفل بعشية تذكار نياحة القمص ثيؤفيلس المُحرقي.. صور

احتفل دير السيدة العذراء مريم المُحرَّق العامر بجبل قسقام بالقوصية بأسيوط بتذكار نياحة القمص ثيؤفيلس المُحرقي، في الذكرى الثانية والعشرين لنياحته.

وتم استخراج جثمان أبونا القمص ثيؤفيلس المُحرقي من طافوس الآباء الرهبان إلى كنيسة السيدة العذراء مريم بالدير، وسط ترتيل الألحان ودقّ أجراس الفرح، وذلك لأول مرة منذ نياحته عام ٢٠٠٤.

وترأس صلوات رفع بخور عشية والتمجيد بجانب نيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير، أصحاب النيافة: الأنبا أنطونيوس، مطران الكرسي الأورشليمي،

والأنبا ثيؤدوسيوس، أسقف وسط الجيزة وتوابعها،

والأنبا ثاؤفيلس، أسقف منفلوط وتوابعها.

وسيظل الجثمان بكنيسة السيدة العذراء مريم بالدير حتى مساء يوم الجمعة لأخذ البركة، ثم يُعاد إلى طافوس الآباء الرهبان.

