كان نازل يجيب الكورة.. غرق صغير في ترعة الرياح البحيري بكوم حمادة

لقي صغير مصرعه غرقًا، قبل قليل، جراء سقوطه في مياه ترعة الرياح البحيري بمركز كوم حمادة في محافظة البحيرة، خلال بحثه عن الكرة في مياه الترعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد بغرق صغير في مياه ترعة الرياح البحيري بجوار قرية الصواف، التابعة لذات المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري، وسيارة إسعاف، إلى مكان الواقعة، وتبين من الانتقال والفحص، أن عبد الرحمن محمد عوض، 11 سنة، مقيم قرية الصواف، كان يبحث عن الكرة في مياه ترعة الرياح البحيري، واختل توازنه وسقط بالمياه وغرق لعدم إجادته السباحة.

وجارٍ البحث عن الجثمان بمياه ترعة الرياح البحيري بمعرفة الإنقاذ النهري والأهالي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات للوقوف على أسبابه وملابساته.