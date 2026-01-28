قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سبب تسمية كتاب الله بالقرآن.. خالد الجندي: الاسم له معنى عميق لا يعرفه كثيرون
مصريون في النمسا يشيدون بجهود الرئيس السيسي في حماية مصر ودعم السلام
تسبب مضاعفات خطيرة.. احترس هذه علامات اللحمة الفاسدة
حملة موسعة لرفع الإشغالات والتعديات بمدينة كفر سعد
بعد تعرضه لحادث سير.. موقف لاعب توتنهام من مباراة فرانكفورت بـ أبطال أوروبا
الأمم المتحدة: خطة ترامب خطوة أساسية لوقف الحرب في غزة.. والجهود الإنسانية تواجه عراقيل
الزمالك يمرض ولا يموت| المارد يتفوق على بتروجيت بثنائية في الشوط الأول
ياسمين عبد العزيز ردا على مفبركي صورها: لن أسمح لأي شخص بالنيل من سمعتي
ياسمين عبد العزيز تعلن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يسيء لها
30 دقيقة| الزمالك يحافظ على تقدمه أمام بتروجيت بالدوري
ضوابط التصالح في جرائم الكهرباء بالقانون الجديد.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

كان نازل يجيب الكورة.. غرق صغير في ترعة الرياح البحيري بكوم حمادة

غرق طفل بالبحيرة
غرق طفل بالبحيرة
ساندي رضا

لقي صغير مصرعه غرقًا، قبل قليل، جراء سقوطه في مياه ترعة الرياح البحيري بمركز كوم حمادة في محافظة البحيرة، خلال بحثه عن الكرة في مياه الترعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد بغرق صغير في مياه ترعة الرياح البحيري بجوار قرية الصواف، التابعة لذات المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري، وسيارة إسعاف، إلى مكان الواقعة، وتبين من الانتقال والفحص، أن عبد الرحمن محمد عوض، 11 سنة، مقيم قرية الصواف، كان يبحث عن الكرة في مياه ترعة الرياح البحيري، واختل توازنه وسقط بالمياه وغرق لعدم إجادته السباحة.

وجارٍ البحث عن الجثمان بمياه ترعة الرياح البحيري بمعرفة الإنقاذ النهري والأهالي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات للوقوف على أسبابه وملابساته.

البحيرة محافظة البحيرة غرق طفل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة

الذهب

مفاجأة بعيار 21 .. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

سيارات ذوي الاعاقة

شروط الحصول على سيارات ذوي الإعاقة وفقا للقانون بعد تحرك النواب

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة تمهيدا لإعلانها على موقع المديرية

ترشيحاتنا

رياض منصور، مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: على إسرائيل التخلي عن خطط التهجير

صورة ارشيفية

هل تشهد أسعار الدواجن وبيض المائدة ارتفاعا خلال الفترة القادمة؟.. تفاصيل

الهواتف الذكية

مخاطر العالم الرقمي على الأطفال.. كيف تغذي الألعاب الإلكترونية العنف والعدوانية؟

بالصور

مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان

مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان
مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان
مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان

كنز صحي.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء بالليمون يوميا؟

فوائد شرب الماء بالليمون
فوائد شرب الماء بالليمون
فوائد شرب الماء بالليمون

شقيقة عبير صبرى تخطف الأنظار حولها فى أحدث ظهور لها

شقيقة عبير صبرى تخطف الانظار حولها فى احدث ظهور لها
شقيقة عبير صبرى تخطف الانظار حولها فى احدث ظهور لها
شقيقة عبير صبرى تخطف الانظار حولها فى احدث ظهور لها

زينة تسخر من عروسته.. حقيقة زواج أحمد عز

زواج احمد عز
زواج احمد عز
زواج احمد عز

فيديو

أسما شريف منير والشك

إلتزامي سبب مشاكلي.. أسما شريف منير تحكي رحلتها مع الشك والعودة إلى الله|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

المزيد