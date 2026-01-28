عضو لجنة انتخابات الوفد: الاقتراع على رئاسة الحزب سيشهد عرسا ديمقراطيا

أكدت الدكتورة أمل رمزي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، عضو لجنة انتخابات رئاسة الحزب، أن حزب الوفد يمر بمرحلة مفصلية في تاريخه السياسي، تستوجب خروج انتخابات رئاسة الحزب بصورة مشرفة تليق بتاريخ الوفد العريق ودوره الوطني الممتد.

وقالت" رمزي" إن حزب الوفد، باعتباره أعرق الأحزاب السياسية في مصر، يمتلك تاريخًا طويلًا من النضال الوطني والعمل الديمقراطي، مشيرة إلى أن السنوات الثماني الماضية أفقدت الحزب العريق كثيرًا من المكانة التي كان ينتظرها منه الشعب المصري، مؤكدة أن المرحلة الحالية تمثل مرحلة انتقالية لإعادة بناء الحزب واستعادة دوره الوطني والسياسي بما يليق بتاريخه.

وأضافت: «نعمل داخل لجنة انتخابات رئاسة حزب الوفد على أن تخرج هذه الانتخابات في أبهى صورة، بما يليق بتاريخ الحزب ورموزه، ويعكس احترامه لقواعد الديمقراطية والاختيار الحر المباشر، حتى تكون هذه الانتخابات نموذجًا يُحتذى به داخل الأحزاب المصرية».

وأوضحت عضو الهيئة العليا أن لجنة الانتخابات كثفت استعداداتها خلال الأيام الماضية، من خلال التنسيق الكامل مع هيئة النيابة الإدارية، واستكمال جميع التجهيزات التنظيمية والفنية، لضمان حسن سير العملية الانتخابية وتوفير المناخ الملائم لأعضاء الجمعية العمومية للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

وأكدت الدكتورة أمل رمزي أن الاستعدادات وصلت إلى مراحلها الأخيرة، تمهيدًا لاستكمال «العرس الديمقراطي» لحزب الوفد، مشددة على أن الجميع يعمل بروح الفريق الواحد من أجل إخراج انتخابات رئاسة الحزب بصورة مشرفة، تعبر عن تاريخ الوفد العريق، وتدعم مسيرة الحزب في المرحلة المقبلة.

وجاء هذا التصريح على هامش لقاء اليوم لتوقيع محضر التنسيق مع هيئة النيابة الإدارية لتنظيم العملية الانتخابية لانتخابات رئاسة حزب الوفد، وذلك بحضور أعضاء اللجنة العامة من النيابة الإدارية المختصة بالإشراف على الانتخابات، وهم المستشار منتصر عبدالعال رئيس اللجنة العامة، والمستشار عماد عبدالخالق عضو اللجنة العامة، والمستشار آمين عثمان عضو اللجنة العامة، إلى جانب حضور أعضاء اللجنة التنسيقية، وهم المستشار محمد عبد الهادي، والمستشار جعفر عبدالرحمن، والمستشار تامر صلاح، والمستشار أشرف سعد.