زياد بهاء الدين: التحسن الاقتصادي لن يأتي من انخفاض الأسعار فقط لكن بارتفاع الدخل

أكد زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن المواطنين تحملوا برنامج الإصلاح الاقتصادي ولابد ان يشعر المواطن بثمار الإصلاح وتحسين مستوى المعيشة.



وقال زياد بهاء الدين في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" التحسن الاقتصادي لن يأتي من انخفاض الأسعار فقط ولكنه يأتي من ارتفاع نسب الدخل وتحسن الخدمات العامة المقدمة للمواطن ".



وتابع زياد بهاء الدين :" على الحكومة ان تعلن عن البنود التي سوف تتحسن فيها مستوى المعيشة للمواطن المصري ".

واكمل زياد بهاء الدين :" هناك أسس اعتمدها الاقتصاد المصري للخروج من حالة التوتر والاضطراب لكن بتكلفة واضحة أهمها زيادة الأسعار ".

ولفت زياد بهاء الدين :" المؤشرات الاقتصادية الكلية في مصر تتحسن لكن مازال المواطن لم يشعر بأثار التحسن".

