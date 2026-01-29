جل الأظافر والوشم بنسيبهم في الغسل.. مغسلة موتى: بخاف أوجع المتوفاة

كشفت غادة، إحدى أشهر مغسلات الموتى، عن ارتباطها الشديد بمهنة تغسيل الموتى، مؤكدة أنها تعمل في هذا المجال منذ 25 عامًا، ولا تستطيع الابتعاد عنه رغم صعوبته نفسيًا وإنسانيًا.

وتحدثت خلال حوارها ببرنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد 2 تقديم الإعلامية نهال طايل، عن جل الأظافر والوشم وتركيب الرموش الصناعية خلال الغسل، قائلة:" أقوم بإزالة الأظافر والرموش خلال الغسل ولكن الوشم لا يمكن إزالته".

واسترسلت:" لو في مانيكير عند الغسل اقوم بإزالته والحنة لا اقوم بإزالتها فهي ليست حرام، وجل الأظافر ممكن أن يتم إزالته وأحيانا لا".

وأكملت:" لو حسيت أني هوجع المتوفية وانا بشيل الحاجات دي بسيبها ومبقدرش أشيلهم لأن بخاف أوجعها".