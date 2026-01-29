دمياط.. ندوة توعوية بمعايير سلامة الغذاء بجمعية الهلال الأحمر المصرى





فى إطار مبادرة " أنا متعلم مدى الحياة " تحت رعاية الاستاذ الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط ، و المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، وطبقاً للجهود المبذولة للتعريف بأسس سلامة الغذاء وذلك تحت اشراف اللواء الدكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد، واستكمالا لسلسة الندوات التوعوية حول سلامة الغذاء التي اطقتها المحافظة خلال الفترة الماضية بهدف الحفاظ علي الصحة العامة وتعزيز الوعي المجتمعي نحو حماية المستهلك وسلامة الغذاء.

وفي هذا الاطار تم تنفيذ ندوة توعوية بجمعية الهلال الاحمر بحضور محاضرين من مديرية الصحة ومديرية الطب البيطري وهيئة سلامة الغذاء لضمان وصول غذاء امن وسليم الي جميع المواطنين والذين أكدوا علي رفع الوعي لدي المواطنين وتعريفهم بحقوقهم وسبل التاكد من سلامة الغذاء .



