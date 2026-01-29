قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لدينا خطط لكل السيناريوهات.. الحرس الثوري الإيراني يرد على تصريحات ترامب
قذيفة صلاح تنهي الصيام وتكتب التاريخ.. الفرعون يتفوق على إبراهيموفيتش وشيفتشينكو
طبول الحرب تدق.. موازين القوة بين أمريكا وإيران قبل ساعة الصفر
سيناء .. التنمية خيار استراتيجي وخط الدفاع الأول عن الأمن القومي
دعاء 10 شعبان.. كلمات تحول حياتك وترزقك الخير كله
مقتل 15 شخصا بينهم عضو برلمان جراء تحطم طائرة شمال كولومبيا
إسرائيل تمرر ميزانية 2026 بدعم الحريديم في الكنيست
ريال مدريد ليس منها.. الفرق المتأهلة مباشرة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
لاعب غريب.. أول تعليق من مدرب كامويش السابق بعد أنباء انتقاله للأهلي
بنفيكا يُسقط ريال مدريد برباعية مثيرة ويخطف بطاقة التأهل في دوري أبطال أوروبا
بيراميدز ولا الأهلي.. والد عودة الفاخوري يحسم وجهة اللاعب القادمة
نجم الأهلي السابق: عمر سيد معوض يستحق فرصة.. وسيتواجد في كأس العالم مع المنتخب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

دمياط.. ندوة توعوية بمعايير سلامة الغذاء بجمعية الهلال الأحمر المصرى

محافظة دمياط
محافظة دمياط
زينب الزغبي

 

فى إطار مبادرة " أنا متعلم مدى الحياة " تحت رعاية الاستاذ الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط ، و المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، وطبقاً للجهود المبذولة للتعريف بأسس سلامة الغذاء وذلك تحت اشراف  اللواء الدكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد، واستكمالا لسلسة الندوات التوعوية حول سلامة الغذاء التي اطقتها المحافظة خلال الفترة الماضية بهدف الحفاظ علي الصحة العامة وتعزيز الوعي المجتمعي نحو حماية المستهلك  وسلامة الغذاء.

وفي هذا الاطار تم تنفيذ ندوة توعوية بجمعية الهلال الاحمر بحضور محاضرين من مديرية الصحة ومديرية الطب البيطري وهيئة سلامة الغذاء لضمان وصول غذاء امن وسليم الي جميع المواطنين والذين أكدوا علي رفع الوعي لدي المواطنين وتعريفهم بحقوقهم وسبل التاكد من سلامة الغذاء .


 

دمياط محافظ دمياط أيمن الشهابي ندوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة .. برقم الجلوس

محافظ الاسكندرية أحمد خالد

رابط نتيجة الإعدادية الترم الأول 2026 بالإسكندرية برقم الجلوس

محافظ القاهرة

عبر هذا الرابط .. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

سعر الذهب في مصر

بقيمة 490 جنيها.. ارتفاع سعر الذهب عيار 24 في مصر الآن

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل

هل تغيرت بالفعل؟.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل اليوم الأربعاء 28 يناير 2026

مبارة المغرب والسنغال

إيقاف وغرامة وحرمان.. عقوبات قاسية ضد السنغال بسبب أحداث نهائي أمم أفريقيا

نتيجة الشهادة الإعدادية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

محافظة دمياط.. ارشيفيه

برقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط قريبًا

ترشيحاتنا

الكلى

عشان تكتشفها بسرعة .. اعرف أعراض أمراض الكلى

السكر

أعشاب غير متوقعة تخفض السكر والكوليسترول

الفول المدمس

وفّري وقتك في رمضان .. طريقة تدميس الفول مرة واحدة للسحور طوال الشهر

بالصور

BYD تدرس التوسع في الهند للطلب المتزايد على السيارات الكهربائية

BYD
BYD
BYD

طريقة التحضير الأومليت بالطريقة الكلاسيكية

طريقة التحضير الاومليت بالطريقة الكلاسيكية ..
طريقة التحضير الاومليت بالطريقة الكلاسيكية ..
طريقة التحضير الاومليت بالطريقة الكلاسيكية ..

فولكس فاجن تعيد رسم خريطة صادراتها… الشرق الأوسط وآسيا في الصدارة

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

طريقة لحمة محمّرة مع رز أحمر بالزبيب

طريقة لحمة محمّرة مع رز أحمر بالزبيب
طريقة لحمة محمّرة مع رز أحمر بالزبيب
طريقة لحمة محمّرة مع رز أحمر بالزبيب

فيديو

السفير إيهاب عوض، مندوب مصر الدائم لدى مجلس الأمن الدولي

مندوب مصر بمجلس الأمن يدين الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة والقدس المحتلة

زياد بهاء الدين

زياد بهاء الدين: هناك مؤشرات اقتصادية تحسنت منها معدلات النمو وسعر الصرف وعجز الموازنة

برومو مسلسل "صحاب الأرض"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الرسمي لمسلسل صحاب الأرض

حماس

توماس راسل: نزع سلاح حماس وضمان الأمن وتخفيف الأزمة الإنسانية عناصر معقدة في المرحلة المقبلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد