بعثة الجامعة العربية الأممية: السلطة الفلسطينية تتولى زمام الأمور في غزة

أكد السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة، أن الأمين العام أنطونيو جوتيريش سيجري مشاورات مع الممثل الأعلى لغزة نيكولاي ملادينوف وأعضاء المجلس التنفيذي.

وقال عبد الفتاح في مداخلة للقاهرة الإخبارية: يجب وضع رؤية واضحة ومحددة في تنفيذ مراحل اتفاق غزة".

وتابع "لا مبرر لعرقلة إسرائيل تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة لا سيما بعد العثور على آخر جثة".

وأكمل رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: السلطة الفلسطينية هي من تتولى زمام الأمور في قطاع غزة".



وتابع السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: يجب أن تظل السلطة الفلسطينية طرفا فاعلا في قطاع غزة، ويجب ضمان أن تكون السلطة الفلسطينية جزءا لا يتجزأ من عمليات التنفيذ والإدارة بقطاع غزة".