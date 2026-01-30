عم حربي : كل ما يُقال عن إمام عاشور افتراء

قال عم حربي كبير مشجعي النادي الأهلي، إنّه على تواصل دائم مع والد اللاعب إمام عاشور، مؤكدًا أن كل ما يتم تداوله عن اللاعب لا أساس له من الصحة، وأن هناك محاولات مستمرة لتشويه صورته دون دليل: "كل اللي بيتقال عليه افتراء وكلام فاضي".

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيفة"، عبر قناة "المحور"، أنّ السوشيال ميديا تسعى للسيطرة على قرارات إدارة النادي الأهلي، إلى جانب وجود بعض الحاقدين والكارهين الذين يستهدفون اللاعب، مشددًا على أن إمام عاشور نجم كبير ونجمه في صعود مستمر: "السوشيال ميديا عاوزة تمشي النادي على مزاجها".

وتابع، أنّ إمام عاشور عاد سريعًا بعد الإصابة، وهو إنسان رائع وينتمي إلى أسرة محترمة، متسائلًا عن سبب القسوة عليه، ولماذا يتم التعامل معه وكأنه ارتكب جريمة كبرى: "ليه عاوزين نحكم عليه بالمشنقة؟".

وأكد عم حربي أن بيان النادي الأهلي بخصم جزء من مستحقات اللاعب جاء لإرضاء الجماهير، موضحًا أنه في حال ثبوت خطأ اللاعب ستزيد العقوبة، أما إذا ثبت أنه مريض فسيعود إلى الملاعب سريعًا: "الأهلي بيراضي جماهيره بس، والحق هيبان".