«الكرمة العراقي»: مندوب في القاهرة للتفاوض على ضم أحمد عبد القادر ولاعب آخر
استمرار الارتفاع .. حالة الطقس ودرجات الحرارة المُتوقعة اليوم
بتتجوزوا ليه .. حجازي متقال: اتجوزت عن حب ومابحبش النكدية | فيديو
إعادة تفعيل أكرا.. رسالة من الرئيس السيسي إلى رئيس غانا
برشلونة يكتسح «إلتشي» 3-1 في الدوري الإسباني
لا خاسر مع القرآن.. رسالة مؤثرة من محمود السيد عبد الله بعد مغادرته دولة التلاوة
مسئول فلسطيني: أي خطة نحو السلام الحقيقي لن تتحقق إلا بإنهاء الاحتلال
بأسيست صلاح.. ليفربول يكتسح نيوكاسل برباعية في الدوري الإنجليزي
الظروف صعبة | تصريح غير متوقع من أفشة عن سبب رحيله من الأهلي للاتحاد
صيام الأيام البيض .. الإفتاء توضح حكم صيام يوم واحد
حمو بيكا : مراتي بتغير عليا .. ولما بتزعل بصالحها بالذهب
وزير قطاع الأعمال: طفرة إنتاجية وصناعية مرتقبة بعد المرحلة الثانية من تطوير غزل المحلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
استمرار الارتفاع .. حالة الطقس ودرجات الحرارة المُتوقعة اليوم

محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، والتي كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم على جميع المحافظات والمدن المصرية، مشيرة إلى استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح بين 1 و3 درجات.

وأوضحت الأرصاد الجوية في بيان رسمي عبر صفحتها على موقع فيسبوك، أن الطقس غدًا يكون باردًا في الصباح الباكر، دافئًا نهارًا على شمال البلاد، مائلًا للحرارة على جنوب البلاد، وباردًا ليلًا على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة 

وأشارت إلى نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية، والقاهرة الكبرى، والوجه البحري، ومدن القناة، ووسط سيناء، وخليج السويس، وشمال الصعيد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة، مما قد يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية خاصة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية.

وذكرت خرائط الطقس وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة مساء على مناطق من السلوم ومطروح، ومناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء، وقد تمتد بنسبة ضعيفة جدا إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة المتوقعة 

حالة البحرين


بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.
أما البحر الأحمر فتكون حالته خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من 1 متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة 

درجات الحرارة المتوقعة


القاهرة 26 16
العاصمة الإدارية 25 15
6 أكتوبر 26 14
بنها 25 15
دمنهور 25 14
وادي النطرون 25 14
كفر الشيخ 26 15
بلطيم 26 14
المنصورة 26 15
الزقازيق 26 16
شبين الكوم 25 15
طنطا 25 15
دمياط 27 15
بورسعيد 27 17
الإسماعيلية 28 14
السويس 26 15
العريش 29 14
رفح 29 14
رأس سدر 26 13
نخل 29 13
كاترين 19 8
الطور 27 14
طابا 26 13
شرم الشيخ 27 17
الغردقة 27 16
الإسكندرية 26 15
العلمين 25 15
مطروح 26 14
السلوم 24 14
سيوة 27 12
رأس غارب 28 14
سفاجا 26 14
مرسى علم 28 15
شلاتين 28 17
حلايب 25 18
أبو رماد 26 17
مرسى حميرة 28 17
أبرق 28 16
جبل علبة 27 16
رأس حدربة 26 18
الفيوم 28 13
بني سويف 28 13
المنيا 28 12
أسيوط 29 13
سوهاج 29 13
قنا 30 12
الأقصر 30 13
أسوان 31 14
الوادي الجديد 29 9
أبو سمبل 30 13

