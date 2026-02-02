قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

ارتفاع جديد.. سعر جرام الفضة اليوم الإثنين 2 فبراير

الفضة
الفضة
أمل مجدى

شهدت أسعار الفضة اليوم الإثنين 2 فبراير 2026 ارتفاعاً جديدا في محلات الصاغة خاصة عيار 925 و999 في بداية التعاملات ، وذلك بالتزامن مع الصعود التاريخي للفضة عالمياً .

أسعار جرام الفضة اليوم 


ويقدم لكم موقع صدى البلد الإخباري أسعار أعيرة الفضة في مصر وفقاً لآخر تحديث كالتالي:

سجل جرام الفضة عيار 99.9 (خام) نحو 200.11 جنيه للبيع.
وسجل جرام الفضة البريطاني عيار 95.8 نحو 191.90 جنيه للبيع.
كما سجل جرام الفضة الإسترليني عيار 925 نحو 185.29 جنيه للبيع.
 

أما جرام الفضة عيار 800 سجل نحو 160.25 جنيه للبيع.


سعر سبائك الفضة

تزايد الطلبات على سبائك المعدن الأبيض بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته الأسعار وقد سجلت الأوزان الأكثر تداولاً الأسعار التالية:

سعر سبيكة الفضة (50 جرام): بلغت نحو 10,005 جنيهات.
سجلت سعر سبيكة الفضة (100 جرام) نحو 20,011 جنيهاً.
وسجل سعر الجنيه الفضة (عيار 925) نحو 1,840 جنيهاً.
 

الفضة سعر جرام الفضة سعر الفضة اليوم سعر الفضة سعرسبيكة الفضة

