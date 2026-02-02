كشف الإعلامي خالد الغندور عن مشاركة الحكم الدولي محمود عاشور في معسكر حكام تقنية الفيديو كأحد الحكام المرشحين لكأس العالم 2026،لتمثيل التحكيم المصري.

وكتب الغندور عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"محمود عاشور يشارك في معسكر حكام الفيديو المرشحين لكأس العالم

واضاف :"يتوجه الحكم الدولي محمود عاشور، اليوم الإثنين ، إلى العاصمة القطرية الدوحة لتمثيل التحكيم المصري في معسكر حكام تقنية الفيديو كأحد الحكام المرشحين لكأس العالم 2026".

وختم :"المعسكر يُنظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وتستضيفه الدوحة خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير الجاري بمشاركة 26 حكماً من عدة دول في العالم، ويأتي هذا المعسكر ضمن سلسلة معسكرات فيفا التي تحتضنها قطر استعداداً لكأس العالم 2026".

