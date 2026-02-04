الدنيا دربكة .. شوبير ينتقد دفاع الأهلي بعد التعادل أمام البنك

علق الإعلامي أحمد شوبير، على أداء النادي الأهلي أمام البنك الأهلي في منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية لبرنامجه "الناظر": "لو هنتكلم عن الأداء الدفاعي للأهلي، تحس أن الدنيا دربكة، الفريق عنده مشكلة في التمركزات الدفاعية خلال الكرات الثابتة والأمر أصبح متكرر''.

وتابع شوبير: ''لا البلعوطي أختبر ولا الشناوي أختبر، الكرة اللي وصلت هنا دخلت هدف واللي وصلت هناك دخلت هدف، ولا أحمل الحراس أي هدف، البنك لعب مع الأهلي كتف بكتف وبدون أي خوف، آه الأهلي الأكثر أستحواذ لا يقدم ولا يؤخر، وعرضيات أكثر ولكنها غير متقنة''.

وانتهت مباراة الأهلي والبنك الأهلي بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونجح محمود حسن "تريزيجيه" في إنقاذ الأهلي من الخسارة، بعد ما أحرز هدف التعادل في الدقيقة 80 من عمر المباراة، ليعيد المارد الأحمر إلى أجواء اللقاء بعد تقدم البنك الأهلي في الشوط الأول.

وشهدت المباراة خروج عدد من لاعبي الأهلي خلال اللقاء، حيث غادر كل من أحمد عيد وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية أرض الملعب، في إطار التغييرات الفنية التي أجراها الجهاز الفني بقيادة الدنماركي ييس توروب.