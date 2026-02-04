موعد أول أيام رمضان 2026 فلكيا واستطلاع الهلال

موعد أول أيام شهر رمضان 2026 .. يواصل شهر رمضان 2026 تصدره لقوائم البحث على مختلف محركات البحث ومنصات البحث الرقمية، في ظل اهتمام واسع من المسلمين داخل مصر وخارجها بمعرفة موعد بداية شهر رمضان 2026، وأول أيام الصيام فلكيًا، وموعد استطلاع هلال شهر رمضان من قبل دار الإفتاء المصرية، وذلك استعدادًا لاستقبال الشهر الكريم الذي يحمل مكانة خاصة في قلوب المسلمين، إذ تتضاعف فيه الطاعات ويجتهد المسلمون في الصيام والقيام وتلاوة القرآن الكريم، اغتنامًا لنفحاته الروحانية وفرصة التقرب إلى الله.

ويمثل البحث عن موعد شهر رمضان 2026 أولوية لدى ملايين الأسر، خاصة مع ارتباط الشهر الكريم بالاستعدادات الدينية والاجتماعية، وتنظيم مواعيد العمل والعبادات، ما يجعل هذه المعلومات من أكثر الموضوعات تداولًا في الوقت الراهن.

موعد أول يوم رمضان 2026 فلكيًا في مصر

أعلنت الحسابات الفلكية الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن موعد قدوم شهر رمضان 2026 في مصر من المتوقع أن يكون يوم الخميس 19 فبراير 2026، ليكون هذا اليوم هو أول أيام الصيام وفقًا للحسابات الفلكية، على أن يستمر الشهر المبارك حتى مساء يوم الجمعة 20 مارس 2026.

وتعتمد هذه التقديرات على الحسابات الفلكية الدقيقة الخاصة بولادة الهلال وموقعه في السماء، والتي تُستخدم سنويًا كمؤشر استرشادي لتحديد بدايات الشهور الهجرية، مع التأكيد على أن الرؤية الشرعية تظل الفيصل النهائي في إعلان بداية شهر رمضان رسميًا.

موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2026 فلكيًا في مصر

تستعد دار الإفتاء المصرية لاستطلاع الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان 1447 هـ بعد غروب شمس يوم الثلاثاء 17 فبراير، وذلك من خلال اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وتهدف عملية الاستطلاع إلى التأكد من إمكانية رؤية الهلال، لتحديد ما إذا كان يوم الأربعاء 18 فبراير أو الخميس 19 فبراير هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وفقًا لما تسفر عنه الرؤية الشرعية، وهو الإجراء المتبع سنويًا في مصر وجميع الدول الإسلامية.

أهمية شهر رمضان لدى المسلمين

يحظى شهر رمضان بمكانة عظيمة في الإسلام، حيث يعد شهر الصيام والعبادة والتقرب إلى الله، وقد ورد في فضله العديد من الأحاديث النبوية الشريفة، ومن بينها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “إذا جاء رمضان فُتّحت أبواب الجنة، وغُلّقت أبواب النار، وصُفّدت الشياطين”.

ويحرص المسلمون خلال هذا الشهر على الإكثار من الأعمال الصالحة، مثل الصيام والقيام والصدقة وقراءة القرآن، لما في ذلك من أجر عظيم ومضاعفة للحسنات، إلى جانب تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والتراحم بين أفراد المجتمع.

دعاء استقبال شهر رمضان 2026

يحرص المسلمون مع اقتراب شهر رمضان على ترديد الأدعية المأثورة، طلبًا للقبول والبركة، ومن أبرز الأدعية المتداولة لاستقبال شهر رمضان 2026 الآتية.

“اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه واجعلنا من صوامه وقوامه وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك”.

“اللهم اجعلنا ممن يغتنمون شهر رمضان في طاعتك ورضاك، ووفقنا فيه للصيام والقيام وقراءة القرآن”.

“اللهم اجعل رمضان هذا العام شهر خير وبركة علينا وعلى أمة الإسلام”.

وتعكس هذه الأدعية حالة الشوق الروحي التي يعيشها المسلمون قبل حلول الشهر الكريم، وسعيهم للاستعداد النفسي والعبادي له.

موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا

تشير التقديرات الفلكية إلى أن شهر رمضان لعام 2026 من المتوقع أن يتم ثلاثين يومًا، ليكون آخر أيامه هو يوم الجمعة الموافق 20 مارس 2026، على أن يحل عيد الفطر المبارك يوم السبت 21 مارس 2026 حسب التقويم الميلادي.

ومع ذلك، يبقى الإعلان الرسمي لموعد عيد الفطر مرهونًا بثبوت رؤية هلال شهر شوال، وفقًا لما ستعلنه دار الإفتاء المصرية، كما هو المتبع سنويًا عند تحديد بدايات ونهايات الشهور الهجرية في جميع الدول الإسلامية.

ويترقب المسلمون هذه المواعيد بشغف، لما لها من ارتباط مباشر بالعبادات والمناسبات الدينية، إلى جانب التخطيط للإجازات والاحتفالات المرتبطة بعيد الفطر المبارك.