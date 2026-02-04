محافظ أسيوط يبحث مع وفد الاتحاد الأوروبي واليونيدو توسيع التعاون ودعم تكتل النباتات الطبية والعطرية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة
بعد تأكيد مصادر حكومية.. إجراءات التعديل الوزاري وفق اللائحة الداخلية لمجلس النواب
رئيس نقل النواب يكشف لـ"صدى البلد" أسباب سحب الحكومة لمشروع قانون المرور
دهب وفلوس كتير.. تفاصيل ضبط عصابة المخدرات بالمقطم
محامي بدرية طلبة يطالب بتعويض مليون جنيه في قضية سب وقذف إعلامي شهير
محافظة القاهرة ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شهر رمضان
18 شهيدا بينهم 14 في حيي التفاح والزيتون بمدينة غزة منذ فجر اليوم
إعلام عبري: استعدادات لاستهداف مواقع عسكرية بغزة بعد إصابة ضابط
تعادلات بلا نكهة وأهداف قليلة.. الجولة 20 تفضح أزمة الإبداع الهجومي فى دوري روشن السعودي
بعد فتح رفح مجددا.. ماذا يخطط ترامب لغزة في المرحلة المقبلة؟
مرتبات تصل إلى 35 ألف جنيه.. وزارة العمل تقدم فرص عمل بمشروع الضبعة النووية
قفزة تاريخية في أسعار الذهب والفضة اليوم
محافظات

إيهاب عمر

عقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، لقاءً موسعًا مع وفد مشروع "دعم الاتحاد الأوروبي للتجارة والصناعة والنمو والتنافسية للأسواق – تجارة  (TIGARA)"، الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وذلك في مستهل زيارة رسمية للوفد إلى المحافظة، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم المشروعات التنموية، وعلى رأسها تطوير تكتل النباتات الطبية والعطرية، كأحد تكتلات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بما يتسق مع رؤية مصر 2030.

ترأس الوفد الدكتور نيكولاس زايميس، رئيس قسم الاستثمار والتجارة بمفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وضم ممثلين عن اليونيدو، ضم الوفد الدكتورة جيهان عطية نائب رئيس منظمة اليونيدو وايبى موسكيالي مديرة مشروع دعم الاتحاد الأوروبي للتجارة والصناعة والنمو والنفاذ السريع للأسواق - تجارة (TIGARA) والدكتور أحمد كحلة، مدير تطوير التكتلات الزراعية بوزارة التنمية المحلية، ووفد من خبراء اليونيد وممثلي مفوضية الاتحاد الأوربي وعدد من أعضاء السفارات الأوربية بالقاهرة وعددًا من ممثلي ووزارة التنمية المحلية، وخبراء المشروع مفوضية الاتحاد الأوروبي والسفارات الأوروبية بالقاهرة.

كما شهد اللقاء حضور قيادات تنفيذية بالمحافظة وعلى رأسهم خالد عبد الرؤوف سكرتير عام المحافظة المساعد والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان والمرافق ومصطفى على رئيس مركز ومدينة أبنوب والمهندس محمود شحاتة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط ونفيسة عبد السلام مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمهندسة وفاء محروس مسئول تكتل النباتات الطبية والعطرية والدكتورة فاطمة عايد مدير إدارة التعاون الدولي.

وفي كلمته، رحب محافظ أسيوط بالوفد، مؤكدًا أن المحافظة تزخر بموارد اقتصادية متنوعة، وتشهد طفرة غير مسبوقة في البنية التحتية ومستوى الخدمات بفضل التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، مشيدًا بالدور الفاعل للاتحاد الأوروبي في دعم جهود التنمية بالمحافظة. وأكد دعمه الكامل للمبادرات التي تستهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية لأسيوط، ونقل الخبرات وبناء القدرات وتحفيز الاستثمار المحلي.

واستعرض اللواء هشام أبوالنصر أولويات محافظة أسيوط في المرحلة الحالية، والفرص المتاحة لزيادة حجم الدعم الأوروبي للمشروعات الحيوية التي تخدم المواطن وتعزز الاقتصاد المحلي، مع التركيز على تكتل النباتات الطبية والعطرية باعتباره من التكتلات الواعدة ذات الميزة التنافسية.

وناقش المحافظ مع الوفد خطة تطوير تكتل النباتات الطبية والعطرية، وآليات تعزيز تنافسيته محليًا ودوليًا، والتوسع في التصنيع الزراعي، والاستفادة من الاقتصاد الدوار والطاقة النظيفة، بما يحقق قيمة مضافة للمنتجات ويوفر فرص عمل مستدامة، كما دعا القطاع الخاص والجمعيات الأهلية للدخول في شراكات جادة مع المحافظة، مؤكدًا استعدادها لتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة تمهيدًا لزيادة الصادرات.

من جانبه، أعرب الدكتور نيكولاس زايميس عن تقديره لحسن الاستقبال، مؤكدًا عمق العلاقات المصرية الأوروبية، واستمرار دعم الاتحاد الأوروبي للمبادرات التنموية بصعيد مصر، موضحًا أن تكتل النباتات الطبية والعطرية بأسيوط يعد من أهم التكتلات المستهدفة ضمن مشروع "تجارة"، لما يتمتع به من فرص نمو واعدة على المستويين المحلي والدولي.

وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان حرصهما على مواصلة التعاون المشترك لدعم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد المحلي بمحافظة أسيوط.

أسيوط دعم الاتحاد الأوروبي للتجارة والصناعة والنمو منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية المشروعات التنموية النباتات الطبية والعطرية برنامج التنمية المحلية

