الأنبا باسيليوس يستقبل الأنبا بشارة في مؤتمر الأسرة بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا

استقبل نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، في مؤتمر الأسرة، بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

وشارك في اللقاء الأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعيا الكاتدرائية، حيث تُقام فعاليات المؤتمر يومي الثالث، والرابع من فبراير الجاري.

وألقى نيافة الأنبا باسيليوس كلمة تشجيعية للحاضرين، رحب فيها بنيافة الأنبا بشارة، الذي قدم محاضرته بعنوان "القداسة"، كما تضمن اليوم الأول من المؤتمر أيضًا مجموعات العمل، ومشاركة الرؤى، والأفكار المختلفة.