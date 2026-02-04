سحر طلعت: لا يمكن تحقيق معدلات سياحية حقيقية بدون منظومة طيران قوية

وافقت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة سحر طلعت مصطفى، على خطة عمل اللجنة فيما يتعلق بقطاع الطيران المدني خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث.

وأكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن قطاع الطيران المدني لا يقل أهمية عن السياحة لما له من دور في زيادة معدلات السفر والوصول من خارج مصر.

وأوضحت أن أهمية قطاع الطيران المدني تأتي انطلاقا من دوره في تسهيل الوصول إلى المناطق السياحية المختلفة، قائلة: لا يمكن تحقيق معدلات سياحية قوية بدون منظومة طيران قوية وحديثة.

وشددت النائبة، على أهمية تحقيق التكامل بين قطاعي السياحة والطيران المدني، لما لهما من دور كبير في دعم ومساندة الاقتصاد الوطني.

وأشارت سحر طلعت مصطفى، إلى أن خطة اللجنة تعتمد بشكل كبير على متابعة خطة وزارة الطيران المدني، وتعزيز قدراته، وجاهزيته لمواكبة الطفرة السياحية، خصوصا بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأوضحت النائبة، أن خطة عمل اللجنة تستهدف متابعة التنسيق مع الجهات المعنية، فيما يتعلق بدعم قطاع الطيران، بما يعزز السياحة المصرية على اختلاف أنواعها.



وأشارت إلى أنه سيتم عقد لقاءات مع الوزارات ذات الصلة بما يدعم قطاعي السياحة والطيران مرحبا، فضلا عن عقد لقاءات مع اتحادات الغرف السياحية، وكذلك مع المستثمرين للتعرف على مشكلات السياحة والطيران المدني، والعمل على إزالة المعوقات.