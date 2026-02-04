قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فضيحة إبستين| أميرة النرويج تعتذر للعائلة المالكة بعد ارتباط اسمها به
مصدر أمني ينفي شائعات الإخوان بشأن أوضاع الاحتجاز داخل أحد أقسام الشرطة بالإسكندرية
صدام مرموش وصلاح.. موعد مباراة ليفربول ضد مان سيتي في الدوري الإنجليزي
موقف مفاجئ لـ حمزة عبد الكريم مع برشلونة
جدل في نيجيريا حول مستقبل إريك شيلّي مع النسور الخضراء
وزير الأوقاف يعتمد تعيين رفيق القاضي رئيسا للإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية
18 مشجعا سنغاليا يدخلون في إضراب عن الطعام بالمغرب| اعرف السبب
كيف تستعد الأسرة دينيا واقتصاديا لشهر رمضان؟.. روشتة سهلة ومخططة جيدا
بمناسبة شهر رمضان.. الداخلية تنظم احتفالية لأسر النزلاء والمفرج عنهم
عليه 16 قضية| القبض على عاطل انتحل صفة ضابط واستولى على أموال المواطنين
تستهدف النفط والغاز.. الاتحاد الأوروبي يقترح عقوبات جديدة ضد روسيا
برلمان

سحر طلعت: لا يمكن تحقيق معدلات سياحية حقيقية بدون منظومة طيران قوية

فريدة محمد

وافقت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة سحر طلعت مصطفى، على خطة عمل اللجنة فيما يتعلق بقطاع الطيران المدني خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث.

وأكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن قطاع الطيران المدني لا يقل أهمية عن السياحة لما له من دور في زيادة معدلات السفر والوصول من خارج مصر.

وأوضحت أن أهمية قطاع الطيران المدني تأتي انطلاقا من دوره في تسهيل الوصول إلى المناطق السياحية المختلفة، قائلة: لا يمكن تحقيق معدلات سياحية قوية بدون منظومة طيران قوية وحديثة.

وشددت النائبة، على أهمية تحقيق التكامل بين قطاعي السياحة والطيران المدني، لما لهما من دور كبير في دعم ومساندة الاقتصاد الوطني.

وأشارت سحر طلعت مصطفى، إلى أن خطة اللجنة تعتمد بشكل كبير على متابعة خطة وزارة الطيران المدني، وتعزيز قدراته، وجاهزيته لمواكبة الطفرة السياحية، خصوصا بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأوضحت النائبة، أن خطة عمل اللجنة تستهدف متابعة التنسيق مع الجهات المعنية، فيما يتعلق بدعم قطاع الطيران، بما يعزز السياحة المصرية على اختلاف أنواعها.


وأشارت إلى أنه سيتم عقد لقاءات مع الوزارات ذات الصلة بما يدعم قطاعي السياحة والطيران مرحبا، فضلا عن عقد لقاءات مع اتحادات الغرف السياحية، وكذلك مع المستثمرين  للتعرف على مشكلات السياحة والطيران المدني، والعمل على إزالة المعوقات.

لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب مجلس النواب سحر طلعت مصطفى لجنة السياحة

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة

240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026

المستشار ناجي شحاتة في حوار سابق مع صدى البلد

وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الجنايات السابق

الذهب

جنون الذهب مستمر.. اعرف وصل لكام وعيار 21 يحقق رقما جديدا

إبستين

شبح بملابس برتقالية قرب زنزانة إبستين.. كاميرا المراقبة تكشف لغزا ليلة وفاته

قطع المياه

دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه عن مناطق بالدقي والعجوزة لمدة 8 ساعات اليوم

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 6-2-2026

أسعار السجائر

قرار رسمي بزيادة أسعار السجائر لبعض الأنواع.. بكم علبة كليوبترا ومارلبورو وإل إم؟

الغندور

الغندور : الأهلي سامح إمام عاشور عشان جامد

نيسان وإنفينيتي

نيسان وإنفينيتي تخططان لثورة هائلة في تصميم اكصدامات السيارات

هيونداي

بسبب نقص المبيعات.. هيونداي توقف إنتاج سيارتها الشهيرة

Galaxy A07 5G

سامسونج تطلق Galaxy A07 5G ببطارية كبيرة وسعر منافس

التعمد في طرقعة الأصابع يسبب مشكلة صحية خطيرة.. احذر هذه العادة

قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم بـ الإسماعيلية

دينا الشربيني وآسر ياسين يخطفان الأنظار.. لقطات خاصة من مسلسل «اتنين غيرنا»

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

الطالب إبراهيم

بعد 45 عملية جراحية وحروق تجاوزت 75%.. طفل يستعيد الحياة بنجاح أول زراعة جلد في مصر

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

