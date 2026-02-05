نظام دونالد ترامب الغذائي يثير الجدل..أطعمة لا ينصح الأطباء بتناولها

يُعرف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بنظام غذائي يعتمد بشكل كبير على الوجبات السريعة، ومشروب دايت كولا، والوجبات الخفيفة المصنعة، مع تناول كميات قليلة جدًا من الفواكه والخضراوات. ويحذر خبراء الصحة من أن هذه العادات، الغنية بالسكر والملح والدهون المشبعة، تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والسرطان واضطرابات التمثيل الغذائي، مما يجعلها نظامًا غذائيًا لا ينبغي لأحد اتباعه.



لطالما كان دونالد ترامب صريحًا بشأن عاداته الغذائية. على مر السنين، ومن خلال مقابلات وسير ذاتية عديدة، فضلًا عن تصريحات موظفي البيت الأبيض، اتضح جليًا أن النظام الغذائي للرئيس الأمريكي البالغ من العمر 79 عامًا يغلب عليه الوجبات السريعة والسكريات والأطعمة المصنعة. ورغم أنه قد يناسب تفضيلاته الشخصية، إلا أنه نظام غذائي لا ينبغي لأحد تقليده.

نظام دونالد ترامب الغذائي

إليكم نظرة فاحصة على خمسة أطعمة غير صحية من المعروف أن ترامب يتناولها بكثرة، ولماذا هي ضارة جداً بصحتك.

-الوجبات السريعة والأطعمة غير الصحية

يشيد ترامب بسلاسل مطاعم الوجبات السريعة، وخاصة ماكدونالدز الأمريكية، مشيرًا إلى ثبات الجودة والنظافة كأسباب لولائه. وهو يتناول بانتظام كميات كبيرة من البرجر والبطاطا المقلية، الغنية بالدهون المشبعة والصوديوم والسعرات الحرارية، والتي لا تحتوي إلا على القليل جدًا من الألياف أو العناصر الغذائية الدقيقة.

وفقًا للمجلة الآسيوية للإدارة ، فإن العادات الغذائية السيئة، والتي تشمل الاستهلاك المنتظم، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسمنة ومرض السكري من النوع 2 - خاصة عندما تقترن بنمط حياة خامل.

-دايت كولا تناوله بإفراط

يشتهر ترامب بامتناعه التام عن شرب الكحول؛ ومع ذلك، فهو لا يحب الشاي أو القهوة أيضاً، بل يشرب ما يصل إلى 12 علبة من مشروب دايت كولا يومياً، حتى أنه خصص زراً خاصاً في المكتب البيضاوي لطلبها. ورغم خلوها من السعرات الحرارية، يقول الأطباء إن الإفراط في تناول المشروبات الغازية يرتبط، وفقاً للدراسات، بمشاكل في التمثيل الغذائي، وزيادة الرغبة الشديدة في تناول السكريات، ومخاطر محتملة على صحة القلب والأوعية الدموية.

يُشير موقع Healthline إلى أن المُحليات الصناعية تُخلّ بتوازن البكتيريا المعوية وتؤثر سلبًا على تنظيم الشهية. وتؤثر المُحليات الصناعية الموجودة في المشروبات الغازية الدايت سلبًا على الميكروبيوم المعوي، وهو مجموعة البكتيريا النافعة الموجودة في الجهاز الهضمي.

-شريحة لحم مطهوة جيداً مع الكاتشب

يشتهر ترامب بتفضيله شرائح اللحم مطهوة جيداً ومغطاة بالكاتشب. قد يؤدي طهي اللحوم الحمراء في درجات حرارة عالية جداً إلى إنتاج مركبات ضارة مرتبطة بخطر الإصابة بالسرطان. ووفقاً لموقع "ميديكال نيوز توداي" ، فإن الطهي في درجات حرارة عالية، كالشواء والقلي، يتسبب في تكوين الأمينات الحلقية غير المتجانسة والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات في اللحوم، وكلاهما من المواد المسرطنة.

كما أن إضافة الكاتشب، الغني بالسكريات المضافة والصوديوم، تجعل الوجبة خياراً غير صحي لصحة القلب والتمثيل الغذائي. وينصح خبراء التغذية عموماً بتناول البروتينات الخالية من الدهون المطبوخة جيداً مع الخضراوات.

-الوجبات الخفيفة المصنعة

أقرّ ترامب بشغفه الشديد بالحلويات، ويحب تناول البسكويت والوجبات الخفيفة المُغلّفة. صُممت الأطعمة فائقة المعالجة لتكون لذيذة للغاية، مما يُسهّل الإفراط في تناولها. مع ذلك، قد تُسبب هذه الأطعمة التهابات مزمنة، وزيادة في الوزن، وارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

بمرور الوقت، تزاحم هذه الأطعمة الخيارات الغنية بالعناصر الغذائية مثل الفواكه والمكسرات والحبوب الكاملة.

-انخفاض تناول الفواكه والخضراوات

من أكثر الجوانب إثارة للقلق في نظام ترامب الغذائي ما يفتقده من أطعمة. فقد صرّح علناً بأنه يتجنب تناول العديد من الخضراوات والفواكه.

تشير دراسات، مثل تلك المنشورة في المعاهد الوطنية للصحة، إلى أن النظام الغذائي منخفض الفواكه والخضراوات يفتقر إلى الألياف ومضادات الأكسدة والفيتامينات الأساسية، وهي عناصر بالغة الأهمية لعملية الهضم والمناعة والوقاية من الأمراض على المدى الطويل. ويرتبط هذا الخلل بزيادة مخاطر الإصابة بسرطان القولون وأمراض القلب والشيخوخة المبكرة.

المصدر: timesnownews