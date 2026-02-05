قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل تشكل القهوة خطرًا على مرضى ارتفاع ضغط الدم؟.. دراسة توضح
سقوط عصابة تستغل الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة
50 % خصم على الخدمات لأصحاب المعاشات.. مقترح برلماني لدعم المتقاعدين
" الوزراء" يستعرض تقرير الوكالة الدولية للطاقة حول الدور المتزايد للابتكار في تنويع مصادر المعادن
سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر
الخارجية الصينية: نأسف لانتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» بين واشنطن وموسكو
مصر تدعو لتخطي أي خلافات لصون الأمن الإقليمي وتحقيق مصالح الشعوب
إشتروا عقارات وسيارات.. 3 تجار آثار يغسلون 150 مليون جنيه
تضم 32 واعظًا.. «البحوث الإسلامية» يُوفد قافلة دعوية مُوسعة إلى البحر الأحمر لترسيخ قيم الوسطية والاعتدال
وزير الري: دمج أحدث التكنولوجيات ضمن منظومة العمل بأجهزة وقطاعات الوزارة
مدينة العام السياحية 2026.. أسوان تحصد الجائزة للعام الثاني على التوالي
من برلين إلى أوروبا.. شراكات هولندية جديدة لدعم الصادرات الزراعية المصرية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
مرأة ومنوعات

نظام دونالد ترامب الغذائي يثير الجدل..أطعمة لا ينصح الأطباء بتناولها

نظام دونالد ترامب الغذائي
نظام دونالد ترامب الغذائي
هاجر هانئ

يُعرف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بنظام غذائي يعتمد بشكل كبير على الوجبات السريعة، ومشروب دايت كولا، والوجبات الخفيفة المصنعة، مع تناول كميات قليلة جدًا من الفواكه والخضراوات. ويحذر خبراء الصحة من أن هذه العادات، الغنية بالسكر والملح والدهون المشبعة، تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والسرطان واضطرابات التمثيل الغذائي، مما يجعلها نظامًا غذائيًا لا ينبغي لأحد اتباعه.
 

لطالما كان دونالد ترامب صريحًا بشأن عاداته الغذائية. على مر السنين، ومن خلال مقابلات وسير ذاتية عديدة، فضلًا عن تصريحات موظفي البيت الأبيض، اتضح جليًا أن النظام الغذائي للرئيس الأمريكي البالغ من العمر 79 عامًا يغلب عليه الوجبات السريعة والسكريات والأطعمة المصنعة. ورغم أنه قد يناسب تفضيلاته الشخصية، إلا أنه نظام غذائي لا ينبغي لأحد تقليده.

 نظام دونالد ترامب الغذائي

إليكم نظرة فاحصة على خمسة أطعمة غير صحية من المعروف أن ترامب يتناولها بكثرة، ولماذا هي ضارة جداً بصحتك.

-الوجبات السريعة والأطعمة غير الصحية
يشيد ترامب بسلاسل مطاعم الوجبات السريعة، وخاصة ماكدونالدز الأمريكية، مشيرًا إلى ثبات الجودة والنظافة كأسباب لولائه. وهو يتناول بانتظام كميات كبيرة من البرجر والبطاطا المقلية، الغنية بالدهون المشبعة والصوديوم والسعرات الحرارية، والتي لا تحتوي إلا على القليل جدًا من الألياف أو العناصر الغذائية الدقيقة.

وفقًا للمجلة الآسيوية للإدارة ، فإن العادات الغذائية السيئة، والتي تشمل الاستهلاك المنتظم، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسمنة ومرض السكري من النوع 2 - خاصة عندما تقترن بنمط حياة خامل.

-دايت كولا تناوله بإفراط
يشتهر ترامب بامتناعه التام عن شرب الكحول؛ ومع ذلك، فهو لا يحب الشاي أو القهوة أيضاً، بل يشرب ما يصل إلى 12 علبة من مشروب دايت كولا يومياً، حتى أنه خصص زراً خاصاً في المكتب البيضاوي لطلبها. ورغم خلوها من السعرات الحرارية، يقول الأطباء إن الإفراط في تناول المشروبات الغازية يرتبط، وفقاً للدراسات، بمشاكل في التمثيل الغذائي، وزيادة الرغبة الشديدة في تناول السكريات، ومخاطر محتملة على صحة القلب والأوعية الدموية.

يُشير موقع Healthline إلى أن المُحليات الصناعية تُخلّ بتوازن البكتيريا المعوية وتؤثر سلبًا على تنظيم الشهية. وتؤثر المُحليات الصناعية الموجودة في المشروبات الغازية الدايت سلبًا على الميكروبيوم المعوي، وهو مجموعة البكتيريا النافعة الموجودة في الجهاز الهضمي.

-شريحة لحم مطهوة جيداً مع الكاتشب
يشتهر ترامب بتفضيله شرائح اللحم مطهوة جيداً ومغطاة بالكاتشب. قد يؤدي طهي اللحوم الحمراء في درجات حرارة عالية جداً إلى إنتاج مركبات ضارة مرتبطة بخطر الإصابة بالسرطان. ووفقاً لموقع "ميديكال نيوز توداي" ، فإن الطهي في درجات حرارة عالية، كالشواء والقلي، يتسبب في تكوين الأمينات الحلقية غير المتجانسة والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات في اللحوم، وكلاهما من المواد المسرطنة.

كما أن إضافة الكاتشب، الغني بالسكريات المضافة والصوديوم، تجعل الوجبة خياراً غير صحي لصحة القلب والتمثيل الغذائي. وينصح خبراء التغذية عموماً بتناول البروتينات الخالية من الدهون المطبوخة جيداً مع الخضراوات.

-الوجبات الخفيفة المصنعة
أقرّ ترامب بشغفه الشديد بالحلويات، ويحب تناول البسكويت والوجبات الخفيفة المُغلّفة. صُممت الأطعمة فائقة المعالجة لتكون لذيذة للغاية، مما يُسهّل الإفراط في تناولها. مع ذلك، قد تُسبب هذه الأطعمة التهابات مزمنة، وزيادة في الوزن، وارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

بمرور الوقت، تزاحم هذه الأطعمة الخيارات الغنية بالعناصر الغذائية مثل الفواكه والمكسرات والحبوب الكاملة.

-انخفاض تناول الفواكه والخضراوات
من أكثر الجوانب إثارة للقلق في نظام ترامب الغذائي ما يفتقده من أطعمة. فقد صرّح علناً بأنه يتجنب تناول العديد من الخضراوات والفواكه.

تشير دراسات، مثل تلك المنشورة في المعاهد الوطنية للصحة، إلى أن النظام الغذائي منخفض الفواكه والخضراوات يفتقر إلى الألياف ومضادات الأكسدة والفيتامينات الأساسية، وهي عناصر بالغة الأهمية لعملية الهضم والمناعة والوقاية من الأمراض على المدى الطويل. ويرتبط هذا الخلل بزيادة مخاطر الإصابة بسرطان القولون وأمراض القلب والشيخوخة المبكرة.

المصدر: timesnownews

دونالد ترامب نظام دونالد ترامب الغذائي أمراض القلب السمنة

الدواجن

موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

هل يجوز صيام أيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يحسم الجدل

هل يجوز صيام أيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يحسم الجدل

إمام عاشور

استمراره صعب.. سيف زاهر يكشف خفايا أزمة إمام عاشور في الأهلي

أسعار الدواجن

قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أحمد عبد القادر

شرط تعجيزي.. الكرمة العراقي يفجر مفاجأة بشأن عقد أحمد عبد القادر

رخصة القيادة

الماكينات المرورية الذكية.. استخرج رخصة القيادة في دقائق من هذه المولات

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

الدكتور حسين الثقافي

الدكتور حسين الثقافي يستعرض فلسفة الميراث في الإسلام وضمانات الأمن السيبراني في ظل الدستور

الاستعداد الروحي لشهر رمضان.. ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يبدأ موسمًا جديدًا السبت المقبل

الاستعداد الروحي لشهر رمضان.. ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يبدأ موسمًا جديدًا السبت المقبل

الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية

محمد الجندي: لا نهضة لأمَّة تجهل نبيَّها ولا انتصار بلا قِيَم وأخلاق

بالصور

كنز طبيعي لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا الصحية؟

\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟

كالسيوم وحديد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟

دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام

دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام
دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام
دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام

طريقة تحضير بيكاتا الدجاج بالمشروم

طريقة تحضير البكاتا بالمشروم
طريقة تحضير البكاتا بالمشروم
طريقة تحضير البكاتا بالمشروم

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

