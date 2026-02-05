المقاولون العرب يفوز على وادي دجلة بهدف نظيف بالدوري

حقق فريق المقاولون العرب الفوز على نظيره وادي دجلة بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم باستاد السلام لحساب الجولة الـ 17 من الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدف المقاولون العرب شكري نجيب في الدقيقة 14 من انطلاق المباراة.

وبتلك النتيجة رفع المقاولون العرب رصيده للنقطة 16 ليحتل المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما توقف رصيد وادي دجلة عند النقطة 23 ليحتل المركز الثامن.

تشكيل الفريقين

أعلن فريق المقاولون العرب بقيادة سامي قمصان المدير الفني ونظيره وادي دجلة بقيادة محمد الشيخ تشكيليهما للمباراة المقرر أن تقام بينهما اليوم باستاد السلام لحساب الجولة الـ 17 من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل المقاولون العرب أمام وادي دجلة

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

خط الدفاع: محمد حامد ـ حسن شاكوش ـ إبراهيم القاضي - جوزيف أوشايا.

خط الوسط: عمر الوحش ـ أحمد فؤاد ـ محمد عادل

خط الهجوم: شكري نجيب ـ حازم العسكري ـ جواكيم أوجيرا

تشكيل وادي دجلة أمام المقاولون العرب

عمرو حسام في حراسة المرمى، شادي ماهر، سيف تقى، عمر عدلي، أحمد دحروج، هشام محمد، دانيال ميسكيتش، ميسي كاندروب، محمود دياسطي، زياد أسامة، وفرانك بولي.