كيف تخطط الأسرة اقتصاديا في شهر رمضان؟ هدى شعبان تجيب

قالت الدكتورة هدى شعبان، أستاذ الفلسفة في علوم الاقتصاد المنزلي بجامعة عين شمس، إن شهر رمضان يجب أن نغير مفهومنا عنه حتى نستقبله بالترحاب، فهو شهر الصيام وليس شهر الطعام وعلينا تعديل هذه المفاهيم.

وأضافت “شعبان”، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن الثقافة الموروثة ربطت شهر رمضان بالعزومات والولائم وكثرة الأكل، والمشكلة تكمن في سوء التخطيط لشهر رمضان.

وأشارت إلى أن شهر رمضان موسم عبادة وتنظيم وترتيب أولويات وليس موسم شراء وتبذير.

وذكرت أنه يجب تحديد ميزانية لشهر رمضان قبل النزول للسوق، وتحديد كمية الطعام التي يحتاجها المنزل للإفطار والسحور خلال الشهر وفقا لعدد أفراد الأسرة بدون إسراف أو تبذير.