رئيس جامعة القاهرة يعقد لقاءات موسعة مع قيادات الجامعات الفرنسية

عقد رئيس جامعة القاهرة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المثمرة مع عدد من رؤساء كبريات المؤسسات الأكاديمية الفرنسية الشريكة، وذلك في إطار دعم التعاون الأكاديمي والعلمي المشترك، وتعزيز البرامج الدراسية المزدوجة، وتبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب، إلى جانب توسيع مجالات المشروعات البحثية المشتركة ذات الاهتمام المتبادل.

وشملت اللقاءات عددًا من قيادات المؤسسات الأكاديمية الفرنسية البارزة، من بينهم البروفيسور لويس فاسي (Luis Vassy) مدير معهد العلوم السياسية بباريس (Sciences Po)، وذلك بمقر المعهد الذي يُعد أحد أهم المؤسسات المتخصصة في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية والاقتصاد والقانون في فرنسا وأوروبا، ويتمتع بسمعة أكاديمية عالمية مرموقة في إعداد الكوادر القيادية والإدارية.

كما التقى رئيس جامعة القاهرة بـ البروفيسور كريستين نو-لودوك (Christine Neau-Leduc) رئيس جامعة باريس 1 بانتيون-سوربون، حيث أكد الجانبان عمق الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين جامعتي القاهرة وباريس1، وحرصهما على تطوير برامج التعاون الأكاديمي والبحثي المشترك.

وتُعد جامعة باريس1 بانتيون-سوربون من أهم الجامعات الفرنسية والأوروبية، وتتميّز ببرامجها الرائدة في القانون والعلوم الاقتصادية والإدارة والعلوم الإنسانية، وبمكانتها البحثية المتميزة على المستويين الأوروبي والدولي. وجاء اللقاء بمقر إقامة السفير طارق دحروج، سفير مصر في باريس، وذلك في إطار الدعوة التي تلقاها رئيس الجامعة لحضور حفل الاستقبال الذي أقامته السفارة، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور خالد العناني مدير عام منظمة اليونسكو، ولفيف من رؤساء الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المصرية والفرنسية.

وتضمنت اللقاءات أيضًا اجتماعًا مع البروفيسور دانيال موشار-زاي (Daniel Mouchard-Zay) رئيس جامعة سوربون نوفيل (Sorbonne Nouvelle)، وذلك بمقر الجامعة التي تُعد واحدة من أبرز الجامعات الفرنسية المتخصصة في مجالات اللغات والآداب والعلوم الإنسانية والفنون وعلوم الاتصال والإعلام، وتؤدي دورًا مهمًا في إعداد المتخصصين في الصناعات الثقافية والإبداعية.

كما التقى رئيس الجامعة بـ البروفيسور كارول دومييه (Carole Deumié) مديرة المدرسة المركزية بمرسيليا (Centrale Méditerranée)، إحدى المؤسسات الاكاديمية للنخبة الهندسية في فرنسا، حيث تم الاتفاق على الإطار التنفيذي للتعاون المشترك في مجالات الهندسة والابتكار التكنولوجي وبرامج تبادل الطلاب والباحثين.

وعلى هامش اليوم المصري-الفرنسي للتعاون الأكاديمي والعلمي، التقى رئيس الجامعة بـ البروفيسور عايدة ميموني (Aïda Mimouni) نائب رئيس جامعة CY سيرجي باريس (CY Cergy Paris Université) للعلاقات الدولية والشراكات الاستراتيجية، حيث بحث اللقاء سبل التعاون المشترك وآليات تطويره في مجالات التبادل الأكاديمي والبحث العلمي.

وأكد رئيس جامعة القاهرة خلال اللقاءات حرص الجامعة على تعزيز شراكاتها الدولية مع المؤسسات الأكاديمية الفرنسية المرموقة، بما يسهم في تطوير البرامج التعليمية والبحثية، ويدعم تبادل الخبرات العلمية، ويعزز من المكانة الدولية للجامعة، ويخدم أهداف التنمية المستدامة وبناء القدرات البشرية.