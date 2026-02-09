قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

الزراعة تتحرك لكبح الأسعار| أسواق جديدة وضخ سلع مكثف قبل رمضان.. وخبير يوضح

الزراعة تتحرك لكبح الأسعار| أسواق جديدة وضخ سلع مكثف قبل رمضان.. وخبير يوضح
الزراعة تتحرك لكبح الأسعار| أسواق جديدة وضخ سلع مكثف قبل رمضان.. وخبير يوضح
ياسمين القصاص

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الهدف المحوري للوزارة هو تعظيم الإنتاج وزيادة المعروض من السلع الغذائية بما يضمن مواجهة الاحتكار وضبط أسعار الأسواق.

وأوضح أن الوزارة نجحت في إطلاق أكثر من ألف سوق ما بين ثابتة ومتحركة وسيارات متنقلة، إضافة إلى أسواق "أهلا رمضان"، لتقريب السلع من المواطنين بأسعار مناسبة.

وفي هذا لصدد، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن التوسع في زيادة المعروض من السلع الغذائية يعد من أهم الأدوات الاقتصادية الفعالة لكبح جماح التضخم، خاصة في السلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وأضاف جاب الله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تدخل الدولة عبر آليات السوق يساهم في كسر حلقات الاحتكار وتحقيق قدر أكبر من التوازن السعري، وهو ما ينعكس إيجابيا على القوة الشرائية للمواطنين واستقرار الأسواق.

وأشار جاب الله، إلى أن إطلاق أكثر من ألف سوق ما بين ثابتة ومتحركة، إلى جانب أسواق "أهلا رمضان"، يمثل خطوة عملية لتعزيز المنافسة وخفض تكاليف التداول.

ومن جانبه،أشار جاد- خلال تصريحات إعلامية، إلى أن الوزارة تفتتح أسواقا جديدة بشكل أسبوعي في مناطق مختلفة، حيث تم افتتاح أسواق في الدقي وباب الشعرية، مع الاستعداد لافتتاح سوق جديد في المريوطية، بالتوازي مع التوسع في المنافذ وضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بصورة منتظمة.

تحركات لضبط أسعار الدواجن

وفيما يتعلق بسوق الدواجن، لفت جاد إلى حدوث ارتفاعات ملحوظة في الأسعار رغم وصول نسبة الاكتفاء الذاتي إلى نحو 97%، موضحا أن التنسيق جار بين وزير الزراعة الدكتور علاء فاروق ووزير التموين لاستيراد كميات من الدواجن، ليس بسبب نقص المعروض، وإنما بهدف امتصاص الزيادات السعرية ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأكد أن الفترة التي تسبق شهر رمضان ستشهد ضخ كميات إضافية من الدواجن، ما سينعكس على الأسعار بانخفاض ملحوظ، مشددا على أن سعر الكيلو لن يتجاوز 80 جنيها، مع توافر الكميات اللازمة لجميع المواطنين.

رقابة مشددة وتوازن في الأسواق

وأضاف المتحدث باسم الوزارة أن طرح اللحوم المجمدة بكميات كبيرة يسهم في تحقيق التوازن السعري، مشيرا إلى تكثيف الحملات الرقابية على محال الذبح والمنافذ المختلفة للحفاظ على جودة المنتجات، خاصة في ظل زيادة الإقبال خلال المواسم الدينية والأعياد، التي تشهد أحيانا محاولات للتلاعب بالأسعار.

واختتم جاد بالتأكيد على أن الوزارة تعمل وفق مسارين متوازيين هما زيادة المعروض وتشديد الرقابة، موضحا أنه مع حلول شهر رمضان ستكون السلع الغذائية متوافرة بكميات كبيرة، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتصدي لأي ممارسات احتكارية داخل الأسواق. 

والجدير بالذكر، أن كل هذه الجهود تؤكد أن زيادة الإنتاج وتوسيع منافذ البيع يمثلان خط الدفاع الأول أمام موجات الغلاء، خاصة في الفترات التي تشهد ارتفاعا في الطلب.

ومع استمرار ضخ السلع وتكثيف الرقابة، تتجه الأسواق نحو قدر أكبر من الاستقرار، بما يعزز ثقة المواطنين.

