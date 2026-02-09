أخبار السيارات| مازدا تودع أشهر سيارة كروس أوفر لديها .. رام داكوتا البيك أب تظهر لأول مرة

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

أعلنت شركة رام عن طرازها الجديد رام داكوتا، وتنتمي داكوتا لفئة السيارات البيك أب، وتعتمد داكوتا على منصة هيكلية باسم Ladder-Frame Platform، وتظهر بتصميم عصري وأنيق .

بعد سنوات من الغياب، بدأت ملامح العودة التاريخية للسيارة ميتسوبيشي باجيرو (المعروفة عالميًا باسم مونتيرو) تظهر بوضوح في الأسواق العالمية.

كشفت شركة هيونداي عن طرازها الجديد هيونداي بايون موديل 2026، وتنتمي بايون لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب يظهر من خلال التمويهات التي ظهرت بها، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، كيا ستونيك، وتويوتا رايز، وفورد بوما .

بعد رحلة استمرت لأكثر من 10 سنوات في الأسواق العالمية، أعلنت شركة مازدا رسميًا عن إيقاف إنتاج طرازها الكروس أوفر الأصغر "CX-3" في اليابان بنهاية الشهر الحالي.

في تحول درامي هز أركان صناعة السيارات العالمية، أعلنت مجموعة “ستيلانتس” عن "إعادة ضبط" شاملة لأعمالها بعد اعترافها بأن رهانها الضخم على السيارات الكهربائية كان خطأً ماليًا كلفها نحو 26.2 مليار دولار (22.2 مليار يورو).