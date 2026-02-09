أخبار السيارات| مازدا تودع أشهر سيارة كروس أوفر لديها .. رام داكوتا البيك أب تظهر لأول مرة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل التعديل الوزاري| مدبولي مستمر في قيادة الحكومة.. ومصطفى بكري: المواطن بحاجة إلى وزراء فاعلين
أسعار الذهب اليوم الإثنين 9-2-2026 في مصر
وزير البترول: زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي إلى 6%
مصادر لـ"صدى البلد": الوفد يطيح بـ عبد السند يمامة من رئاسة برلمانية الحزب بالشيوخ
منتخب مصر لكرة اليد فى التصنيف الأول في كأس العالم 2027
معركة السيطرة على أموال التنظيم | أزمة بين جبهتي محمود حسين وصلاح عبد الحق تصل المحاكم التركية
أسلحة وأنظمة متطورة.. وزارة الإنتاج الحربي تشارك بفاعلية في معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض
أعضاء قضايا الدولة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
بسبب مبنى إداري في إسطنبول .. صراع قضائي في تركيا بين قيادات إخوانية
أشرف زكي يشكو أم جاسر.. التوأم حسام وإبراهيم حسن يتضرران من إعلامي شهير.. تفاصيل
وظائف ضائعة وزيجات منهارة .. أزمة مالية تهز جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد نهاية حرب غزة
اقتصادية الشيوخ توافق من حيث المبدأ على قانون منع الممارسات الاحتكارية
نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

أعلنت شركة رام عن طرازها الجديد رام داكوتا، وتنتمي داكوتا لفئة السيارات البيك أب، وتعتمد داكوتا على منصة هيكلية باسم Ladder-Frame Platform، وتظهر بتصميم عصري وأنيق .

بعد سنوات من الغياب، بدأت ملامح العودة التاريخية للسيارة ميتسوبيشي باجيرو (المعروفة عالميًا باسم مونتيرو) تظهر بوضوح في الأسواق العالمية.

كشفت شركة هيونداي عن طرازها الجديد هيونداي بايون موديل 2026، وتنتمي بايون لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب يظهر من خلال التمويهات التي ظهرت بها، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، كيا ستونيك، وتويوتا رايز، وفورد بوما .

بعد رحلة استمرت لأكثر من 10 سنوات في الأسواق العالمية، أعلنت شركة مازدا رسميًا عن إيقاف إنتاج طرازها الكروس أوفر الأصغر "CX-3" في اليابان بنهاية الشهر الحالي.

في تحول درامي هز أركان صناعة السيارات العالمية، أعلنت مجموعة “ستيلانتس” عن "إعادة ضبط" شاملة لأعمالها بعد اعترافها بأن رهانها الضخم على السيارات الكهربائية كان خطأً ماليًا كلفها نحو 26.2 مليار دولار (22.2 مليار يورو).

1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

فرحة مبالغ فيها.. أبو الدهب يهاجم جمهور الزمالك

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

حلا شيحه تشارك جمهورها صورا جديدة بالححاب

وقعت على ركبتها.. لحظة سقوط شاكيرا خلال حفلها الأخير فى السلفادور

ضمن مبادرة 100 ليلة عرض .. خالد محروس يشارك في "الليلة كبرت قوي" في رمضان

طبيب يحذر: علامة بسيطة في بطنك تدل على مرض خطير

بعد حجب لعبة شهيرة .. هل تحولت الألعاب الإلكترونية إلى خطر تربوي؟

قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟

ألفاظ خارجة ووقف عن العمل.. 5 صور لـ دنيا الألفي

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

