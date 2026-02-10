محاكمة عائشة الشاطر و26 آخرين بخلية التجمع.. اليوم

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير 2026، محاكمة عائشة الشاطر و26 أخرين فى القضية رقم 21582 لسنة 2024، المعروفة بخلية التجمع.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه فى غضون الفترة من 30 مايو 2019 وحتى 5 فبراير 2020، المتهمون جميعا انتموا لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين اشتركوا فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة ومنشآتها العامة، وكانت المتهمة الأولى عائشة خيرت الشاطر والثانية محرضتين على هذا الاتفاق.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين من الثالث وحتى السابع والعشرين شاركوا في جمع ومد وتوفير للجماعة أموالا وأسلحة ومواد مفرقعة بقصد استخدامها فى ارتكاب أعمال إرهابية.