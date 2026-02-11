قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرور القاهرة يعلن تحويلات مرورية بسبب أعمال محور شينزو آبي
اضطهاد جديد.. نتنياهو يسحب الجنسية من مواطنين فلسطينيين وأمر بترحيلهما
استقرار أسعار الفضة محليًا رغم الصعود العالمي وترقّب بيانات الاقتصاد الأمريكي
رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة
ذكرى رحيل ناظر الكوميديا.. صدمات في حياة علاء ولي الدين شكلت شخصيته الفنية
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026
كرتونة البيض نزلت 40 جنيها.. اتحاد منتجي الدواجن تزف بشرى سارة بمناسبة رمضان
وزير الخارجية: إدارة غزة الانتقالية خطوة تمهيدية لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسئولياتها كاملة
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11-2-2026 .. والقنوات الناقلة
جامعة عين شمس تدعم مستقبل توطين صناعة أشباه الموصلات | تفاصيل مهمة
توك شو

أخبار التوك شو| رابطة الأندية تحسم جدل إلغاء الدوري العام في مصر.. وشعبة الدواجن تكشف عن السعر المنطقي للفراخ في السوق المصري

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

والدة الطفلة ضحية الأنبوبة : الأشعة والفحوصات أكدت عدم تعرض سارة لأي إصابات خطيرة

قالت إيمان والدة الطفل سارة ضحية الأنبوبة، إنها حرصت على متابعة حالة ابنتها سارة بدقة بعد الحادث، موضحة أنها أخذت الطفلة لإجراء الأشعة المقطعية وفحوصات العظام والمخ والأعصاب، للتأكد من عدم وجود أي مضاعفات.

محلل سياسي فلسطيني : محاولات إسرائيل لضم الضفة الغربية امتداد لسياسات 1948

أكد الباحث السياسي الفلسطيني نزار نزال، أن مستقبل إسرائيل يبدو قاتمًا في ظل التوترات الراهنة، مشيرا إلى مأزق وجودي بسبب فشل عقيدتها العسكرية وانقسام جبهتها الداخلية، ومتوقعًا اندلاع حرب إقليمية واسعة ستعيد رسم ملامح المنطقة.

وقال نزار نزال، خلال تصريحات لبرنامج “مساء دي أم سي”،  عبر فضائية “دي أم سي”، أن محاولات إسرائيل لضم الضفة الغربية امتداد لسياسات بدأت منذ 1948، لكنها تواجه معضلة ديمغرافية كبيرة، إذ يعيش 7 ملايين إسرائيلي بين مئات الملايين من العرب، ما يجعل السيطرة المستمرة صعبة حتى مع الدعم الأمريكي والضعف العربي.

خبير عسكري : الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطا على إيران لتنازلها عن برنامجها النووي

أكد اللواء ممدوح الإمام، الخبير البحري والعسكري، أن الرئيس الأمريكي ترامب يعتمد على المنطق الاقتصادي والضغط المباشر في التعامل مع الملفات الدولية، بما في ذلك الملف الإيراني، مع احتمال ممارسة ضغوط لإجباره على تقديم تنازلات حول برنامجه الصاروخي والنووي، مع منح إسرائيل مساحة أكبر للتحرك.

شعبة الدواجن تكشف عن السعر المنطقي للفراخ في السوق المصري.. والأسبوع الأول من رمضان مفاجأة

قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن وصول أسعار الدواجن إلى 90 جنيهًا للكيلو غير واقعي، مشددًا على أن السعر المنطقي للدواجن يتراوح ما بين 75 إلى 80 جنيهًا كحد أقصى، أما تجاوز حاجز 97 جنيهًا فيُعد أمرًا غير مبرر على الإطلاق.

«ملحمة دبلوماسية».. مُحللة سياسية تكشف أبعاد التحرّك المصري لدعم فلسطين | فيديو

أكدت الدكتورة إيريني سعيد، المحللة السياسية، أن إدانة وزراء خارجية مصر و7دول عربية وإسلامية للإجراءات الإسرائيلية تمثل خطوة مهمة وملموسة على أرض الواقع، وتُسهم في تجديد القناعات العربية تجاه القضية الفلسطينية.

رابطة الأندية تحسم جدل إلغاء الدوري العام في مصر | فيديو

أكد ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المصرية، أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة السابق، كانت له بصمات واضحة في الرياضة المصرية، مشيرًا إلى أن دوره لا يمكن إنكاره.

وقال ثروت سويلم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» عبر فضائية «الحدث اليوم»، إنه ممثل اتحاد الكرة في رابطة الأندية، مؤكدًا أنه لا توجد أي خلافات بين رابطة الأندية واتحاد كرة القدم المصري.

استقبال الدفعة السابعة من مُصابي غزة لتلقي العلاج في مصر.. «الهلال الأحمر» يكشف التفاصيل

أكدت أمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أنهم يعملون على استمرار تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية على مدار أكثر من 10 أيام.

وقالت أمال إمام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» عبر فضائية «الحدث اليوم»، إنه تم إرسال قوافل «زاد العزة» من مصر إلى غزة، حيث وصلت اليوم القافلة رقم 135 من المساعدات، والتي حملت أكثر من 7 آلاف طن من المساعدات الإنسانية، مع التركيز على الملابس الشتوية والبطانيات وخيام الإيواء.

عصام شيحة : التغييرات الوزارية الجديدة جاءت استجابة للرأي العام

أكد عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الرأي العام المصري كان ينتظر تغييرات جذرية بشكل كبير في الحكومة المصرية، مشيرا إلى أنه كان هناك استجابة للرأي العام وتم تغييرات.

