خالد الغندور ينتقد بعض الإعلاميين: لازم تكون معاييرك واحدة

وجه الإعلامي خالد الغندور، رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشأن احتفال اللاعبين.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: "اي لاعب بيلعب لنادي ويحتفل بشعار نادي أخر اكيد غلط كبير بس انت كإعلامي لازم تكون معاييرك واحدة يعني اي لاعب يعمل ده تهاجمه وتطالب بعقوبة عليه مش تختار واحد وتسيب واحد علي حسب الشعار اللي احتفل بيه اللاعب".

من جانب اخر، وجّه الإعلامي خالد الغندور رسالة دعم وتحفيز للاعبي نادي الزمالك قبل مواجهتهم المرتقبة أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “بنا معاكم يا رجالة بكرة ان شاء الله هيكون وراكم جمهور عظيم في الملعب و ملايين امام التلفزيونات اعملوا اللي عليكم و الباقي علي الله و بإذن الله الصعود للزمالك و المصري”.

مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

ويستضيف الزمالك كايزر تشيفز، مساء السبت، في لقاء ينتظره الجمهور بفارغ الصبر، على أمل أن يتمكن الفريق من تقديم أداء قوي رغم النقص في الصفوف.