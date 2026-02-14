انصر يارب الأبطال.. طارق السيد يدعم الزمالك أمام كايزر تشيفز في الكونفدرالية

حرص طارق السيد نجم الزمالك السابق علي دعم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اثناء مواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، اليوم السبت، في الجولة الأخيرة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك

وكتب طارق السيد عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "انصر يارب الابطال"

وتعرض الزمالك لخسارة 0-1 أمام زيسكو يونايتد الزامبي ما تسبب فى تأجيل تأهل الفريق للدور الثاني بالكونفدرالية الافريقية.

ويتصدر كايزر تشيفز برصيد 10 نقاط المجموعة الرابعة بفارق نقطتين عن الزمالك الثاني و3 عن المصري الثالث بينما يوجد زيسكو يونايتد رابعاً بـ3 نقاط.