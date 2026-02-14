منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: استمرار التعاون مع الوكالة الدولية وفق اتفاقية الضمانات

أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يزال قائماً، ويتم في إطار اتفاقية الضمانات المعتمدة، مشددة على التزامها بالترتيبات الفنية والرقابية المنصوص عليها في الاتفاق.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "نيويروك تايمز" نقلا عن مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية، بأن الرئيس دونالد ترامب لم يحسم أمره بعد بشأن توجيه ضربة عسكرية لإيران.

وقالت نيويورك تايمز، إن الخيارات العسكرية التي يدرسها ترامب تشمل اتخاذ إجراء عسكري ضد البرنامج النووي الإيراني وقدرته على إطلاق الصواريخ الباليستية.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن الولايات المتحدة أرسلت أكثر من 12 طائرة هجومية إضافية من طراز "إف-15إي" إلى المنطقة، مضيفة أن البنتاجون يستغل الوقت لاستكمال بناء الأسطول الذي أعلن ترامب اتجاهه نحو إيران.

وفي وقت سابق، كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين تحذيره بأن إيران ستواجه عواقب وخيمة إذا لم تنجح المفاوضات بشأن برنامجها النووي.