حكم تمكين من شقة الزوجية يقود نادية للموت وطليقها للسجن 15 عاما

عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار أمير فايز حنا، أستاذ جامعي، بالسجن 15 سنة لقيامه بقتل طليقته “نادية” عمدا مع سبق الإصرار والترصد بمنطقة شبرا الخيمة، بعد أن سدد لها عدة طعنات بسكين، وذلك انتقاما منها لحصولها على قرار تمكين من الشقة باعتبارها حاضنة لطفل.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 31438 لسنة 2025 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة المقيدة برقم 4357 لسنة 2025 كلى جنوب بنها، لأنه في 23 أكتوبر 2025 قتل عمدا المجنى عليها مع سبق الإصرار المصمم على ذلك والترصد، بأنه على أثر خلف زوجي سابق بينهما تمخض منه الكثير من النزاعات القضائية بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحها انتقاما منها، وأعد لغرض سلاحه الأبيض وفى سبيل تنفيذ مخططه عمد اتلاف باب مسكن حضانتها التي حصلت على قرار تمكين منها وزاد من فعله بتغييره لقفله لمنعها عنه، وظل منتظرا علمها بذلك بغية تتبع ذات مسلكها المعتاد منها – وهو حضورها لاصلاحه – بهدف استدراجها.

وأضافت التحقيقات أن المجنى عليها حضرت وصعدت لمسكنها، وما أن علم بحضورها حتى مكث حينا من الوقت يتحين فرصة الاجهاز عليها داخل مدخل العقار، وما أن ايقن خلو المدخل من المترددين عليه حتى باغتها حال نزولها لمدخل العقار بطعنات بأن سدد لها ضربتين بسلاحه فجرحها فلما صارت فريسة له، صمم على إتمام جرمه فطعنها طعنه غائرة فأحدث بها الإصابات الموصوفة في تقرير الطب الشرعى.