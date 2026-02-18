بيطري الوادي الجديد تطلق مبادرة لتلبية احتياجات المواطنين خلال رمضان

أعلن الدكتور عصام محمد كومى مدير عام الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، عن انطلاق مبادرة كريمة لتخفيض أسعار الدواجن خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بالتعاون مع مربي الدواجن بالمحافظة تخفيفا على المواطنين، في إطار استعدادات مديرية الطب البيطري لشهر رمضان المعظم وبرعاية حنان مجدي محافظ الوادي الجديد.

ولفت مدير الطب البيطري بالوادي الجديد، إلى أن سعر الفرخة 115 جنيها وزن 1100 جرام وتحت إشراف كامل من مديرية الطب البيطري وقت الذبح، على أن يكون مقر المبادرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بالبساتين.

وقال الكومي، إنه خلال شهر رمضان المبارك، نشهد زيادة كبيرة في استهلاك الدواجن بسبب الوجبات الرمضانية، حيث تعتبر الدواجن من الأطعمة المفضلة للمستهلكين، وكذلك الاحتفالات والعزائم والتى تزداد خلال الشهر الكريم، بالإضافة إلى الموائد الرمضانية والتى يتميز بها شهر رمضان المبارك عن غيره من أشهر العام.

وأضاف "الكومي" أن زيادة الطلب على الدواجن خلال المواسم وخاصة شهر رمضان، يتطلب تحضيرًا مبكرًا لزيادة الإنتاج لمواكبة الطلب المتزايد، وقد قامت الدولة المصرية بتوفير كافة أوجه الدعم الفنى والمالى واللوجيستى لصناعة الدواجن، وتوفير كافة مدخلات الصناعه وتذليل أى عقبات تواجه مربى ومنتجى الدواجن.

وأشار إلى أن ذلك يأتى فى اطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعه واستصلاح الأراضى ومصطفى الصياد نائب وزير الزراعه واستصلاح الأراضى بتوفير كافة أوجه الدعم للوصول لأفضل معدلات أداء وزيادة الإنتاج وتشجيع الإستثمار فى صناعة الدواجن لسد حاجة المواطن من البروتين الحيوانى وتصدير الفائض.