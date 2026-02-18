بدء إجراءات إعادة توصيل التيار واستجابة المستثمرين لتوفيق الأوضاع بمركز بلاط | صور

عقدت الوحدة المحلية لمركز بلاط بالوادي الجديد اجتماعًا مع المستثمرين والمزارعين المتضررين لعرض آليات التنفيذ، حيث شهد اللقاء استجابة عدد من المستثمرين وبدء التوقيع على إقرارات توفيق الأوضاع، مع تسليمهم المولدات الخاصة بهم تمهيدًا لاستمرار النشاط الزراعي والحفاظ على الزراعات، فيما يجري استمرار التنسيق والمتابعة لباقي الحالات خلال المهلة المحددة.

وتهيب المحافظة بالمزارعين والمستثمرين سرعة التقدم وإنهاء إجراءات توفيق الأوضاع، بما يحقق الصالح العام ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

يأتي ذلك بناء على قرار حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، الخاص بإعادة توصيل التيار الكهربائي للمشروعات الزراعية ومنح مهلة شهرين لتوفيق الأوضاع.