جدول مباريات النادي المصري في رمضان 2026

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لخوض سلسلة من المباريات المهمة خلال شهر رمضان الكريم، حيث تتضمن مواجهات الدوري المصري الممتاز بالإضافة إلى مباراة في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وفيما يلي التفاصيل:



مباراة الافتتاح: المصري × المقاولون العرب

التاريخ: الخميس 19 فبراير 2026 (1 رمضان)

التوقيت: 9:30 مساءً

البطولة: الدوري المصري الممتاز

يبدأ النادي المصري رحلته الرمضانية بمواجهة قوية أمام المقاولون العرب، في مباراة يسعى خلالها الفريق لتحقيق بداية قوية والانطلاق نحو مراكز الصدارة في جدول الدوري.



المباراة الثانية: المصري × مودرن سبورت

التاريخ: الأربعاء 25 فبراير 2026 (7 رمضان)

التوقيت: 9:30 مساءً

البطولة: الدوري المصري الممتاز

يخوض المصري مباراته الثانية في الدوري خلال الشهر الكريم ضد مودرن سبورت، في لقاء يتوقع أن يشهد تنافسًا قويًا من كلا الطرفين للحفاظ على الأداء والنتائج الجيدة.

المباراة الثالثة: المصري × إنبي

التاريخ: الأحد 1 مارس 2026 (11 رمضان)

التوقيت: 9:30 مساءً

البطولة: الدوري المصري الممتاز

يواجه المصري فريق إنبي في مباراة هامة يسعى من خلالها لتعزيز موقعه في الدوري وتحقيق الفوز الذي يمنحه دفعة قوية قبل منتصف الشهر الكريم.



المباراة الرابعة: المصري × الإسماعيلي

التاريخ: الجمعة 6 مارس 2026 (16 رمضان)

التوقيت: 9:30 مساءً

البطولة: الدوري المصري الممتاز

تأتي مواجهة الإسماعيلي لتكون اختبارًا حقيقيًا للمصري، حيث يسعى الفريق إلى تأكيد استقراره الفني والحفاظ على سلسلة النتائج الإيجابية في الدوري.

المباراة الخامسة: المصري × الجونة

التاريخ: الثلاثاء 10 مارس 2026 (20 رمضان)

التوقيت: 9:30 مساءً

البطولة: الدوري المصري الممتاز

يلتقي المصري بالجونة في مباراة مهمة قبل نهاية الشهر، حيث يبحث الفريق عن جمع أكبر عدد ممكن من النقاط لضمان المنافسة على المراكز المتقدمة.



مواجهة كأس الكونفدرالية: المصري × شباب بلوزداد

التاريخ: الأحد 15 مارس 2026 (25 رمضان)

التوقيت: 9:30 مساءً

البطولة: كأس الكونفدرالية الإفريقية

يخوض المصري مباراته في كأس الكونفدرالية ضد شباب بلوزداد، في مباراة تحمل طابعًا دوليًا، ويسعى خلالها الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية تمهد له الطريق نحو التأهل في البطولة الإفريقية.



















