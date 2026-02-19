قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تركيا تعلن المشاركة في قوات تحقيق الاستقرار في غزة
طلاق آسر ياسين ودينا الشربيني تحاول إنهاء حياتها مفاجأة مسلسل اتنين غيرنا
حريق هائل في منزل بالشعراء وانهيار العقار بالكامل بدمياط.. وتحرك عاجل للمحافظ
أحمد رمزي يبدأ رحلة جديدة في القاهرة ضمن أحداث الحلقة الثانية من مسلسل “فخر الدلتا”
مين متحبيش تشتغلي معاها؟.. إجابة صريحة من أسماء جلال تفاجئ رامز
ليه عملتي بلوك لهنا الزاهد؟.. أسماء جلال ترد على سؤال رامز في «رامز ليفل الوحش»
هعمل مشكلة.. انفعال أسماء جلال خلال برنامج رامز ليفل الوحش
قادة جيش الاحتلال يهددون إيران والحوثيين: ستدفعون ثمنا باهظا إذا هاجمتم إسرائيل
رد فعل غير متوقع من أسماء جلال عند سؤالها عن هنا الزاهد
هو أنا بقولك هات حضن؟.. أسماء جلال تنفجر ضحكًا بعد سقوطها في «رامز ليفل الوحش»
من الإسكندرية لأسوان.. شراكة لتوصيل 6 ملايين شحنة سنويا بين المحافظات
تحديث صامت.. تغيير صغير في متصفح "كروم" قد يلفت انتباهك فجأة
غادة عبد الرازق: منى زكي ممثلة تقيلة.. وبعشق ياسمين عبد العزيز

هاني حسين

علّقت الفنانة غادة عبد الرازق، على الجدل المثار والهجوم الذي تعرضت له الفنانة منى زكي بسبب فيلم الست، مؤكدة أنها لم تشاهد العمل بعد، إلا أنها ترى أن منى زكي واحدة من الممثلات الثقيلات والموهوبات القادرات على تقديم أي دور يُسند إليهن باحترافية كبيرة.

وأضافت غادة عبد الرازق، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الأمر نفسه ينطبق على المخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد، مشيرة إلى أنهما من الأسماء المهمة في صناعة السينما، ولديهما رصيد فني يجعل أعمالهما محل ثقة.

وعن المقارنات بين الفنانتين ياسمين عبد العزيز ومنى زكي، أوضحت غادة عبد الرازق أنها تحب الاثنتين، وتعشق ياسمين عبد العزيز، واصفة إياها بأنها من الفنانات اللاتي أسسن لفكرة البطولة النسائية في السينما المصرية، مؤكدة أن لكل فنانة مكانتها وتجربتها الخاصة التي تستحق الاحترام.

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

عملوله ميكب وحلقوله شعره.. أسرة فتاة تنتقم من شاب لارتباطه بابنتهم في الجيزة

أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي

غياب صفقة الأهلي الجديدة عن لقاء الجونة.. ما السبب؟

نقصاك القعدة.. عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة لأول مرة في إعلان واحد

حماية البيئة في مصر| غرامات ضخمة وسجن مؤبد للمخالفين لقانون المخلفات

قواعد جديدة للتمثيل والتنوع في المجالس المحلية.. مشروع قانون

برلمانية: توجيهات وزير الزراعة تعكس حرص الدولة على دعم الفلاح وتشغيل المشروعات المتوقفة

فوائد شرب قمر الدين في شهر رمضان.. وإليكم طريقة تحضيره

إنتم لسه شوفتوا جنان؟.. هدى الإتربي تعلق على الحلقة الأولى من كلهم بيحبوا مودي

اضطراب الحزن المطول.. أسباب عدم تجاوز البعض لوفاة أحبائهم؟

ضع هذا الطعام على الإفطار واحم نفسك من أخطر الأمراض المزمنة والسرطان

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

