غادة عبد الرازق: منى زكي ممثلة تقيلة.. وبعشق ياسمين عبد العزيز

علّقت الفنانة غادة عبد الرازق، على الجدل المثار والهجوم الذي تعرضت له الفنانة منى زكي بسبب فيلم الست، مؤكدة أنها لم تشاهد العمل بعد، إلا أنها ترى أن منى زكي واحدة من الممثلات الثقيلات والموهوبات القادرات على تقديم أي دور يُسند إليهن باحترافية كبيرة.

وأضافت غادة عبد الرازق، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الأمر نفسه ينطبق على المخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد، مشيرة إلى أنهما من الأسماء المهمة في صناعة السينما، ولديهما رصيد فني يجعل أعمالهما محل ثقة.

وعن المقارنات بين الفنانتين ياسمين عبد العزيز ومنى زكي، أوضحت غادة عبد الرازق أنها تحب الاثنتين، وتعشق ياسمين عبد العزيز، واصفة إياها بأنها من الفنانات اللاتي أسسن لفكرة البطولة النسائية في السينما المصرية، مؤكدة أن لكل فنانة مكانتها وتجربتها الخاصة التي تستحق الاحترام.