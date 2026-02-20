ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 20-2-2026

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة 20-2-2026 بدعم من ارتفاع سعر الاونصة عالميا، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 60 جنيها، كما ارتفع سعر الجنيه الذهب.

أسعار الذهب اليوم الجمعة

سعر الذهب عيار 24 7725 جنيها للبيع و7645 جنيها للشراء

سعر الذهب عيار 22 7080 جنيها للبيع و7010 جنيهات للشراء

سعر الذهب عيار 21 الان

سعر الذهب عيار 21 6760 جنيها للبيع و6690 جنيها للشراء

سعر الذهب عيار 18 5795 جنيها للبيع و5735 جنيها للشراء

سعر الذهب عيار 14 4505 جنيهات للبيع و4460 جنيها للشراء

سعر الذهب عيار 12 3865 جنيها للبيع و3825 جنيها للشراء

سعر الاونصة 240295 جنيها للبيع و237810 جنيهات للشراء

سعر الجنيه الذهب 54080 جنيها للبيع و53520 جنيها للشراء

سعر الأونصة بالدولار 5034.47 دولار

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم