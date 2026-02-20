قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رؤساء الوحدات المحلية يفتتحون 4 مساجد ببني سويف والواسطى واهناسيا
هشام حنفي يطرح استطلاع رأي حول بطل الدوري المصري هذا الموسم
لا تنخدعوا في الطقس.. عودة الأجواء الباردة والأمطار خلال الأيام القادمة
عقب تجديده بالجهود الذاتية..محافظ قنا يفتتح المسجد العتيق بنجع حمادي
حكم وضع زبدة الكاكاو المرطبة للشفاه المتشققة خلال الصيام
كيفية تعديل جهة صرف المعاش قبل شهر مارس 2026
حول آيفونك إلى مساعد خارق مع شات جي بي تي.. 10 مزايا مذهلة ستفاجئك
محافظ المنوفية يحيل المتغيبين بدون إذن بمستشفى تلا العام للتحقيق
عمر مرموش.. مستقبل غامض مع مانشستر سيتي هل يرحل نهاية الموسم؟
بدون بصمة.. أرقام صادمة لـ كامويش في مباراة الأهلي والجونة
مسلسل الست موناليزا حكاية امرأة استثنائية.. مواعيد العرض والإعادة
كريستيانو رونالدو يصوم رمضان مع النصر السعودي.. تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 20-2-2026

محمدصبيح

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة 20-2-2026 بدعم من ارتفاع سعر الاونصة عالميا، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 60 جنيها، كما ارتفع سعر الجنيه الذهب.

أسعار الذهب اليوم الجمعة

سعر الذهب عيار 24    7725 جنيها للبيع و7645 جنيها للشراء

سعر الذهب عيار 22    7080 جنيها للبيع و7010 جنيهات للشراء

سعر الذهب عيار 21 الان

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21    6760 جنيها للبيع و6690 جنيها للشراء

سعر الذهب عيار 18    5795 جنيها للبيع و5735 جنيها للشراء

سعر الذهب عيار 14    4505 جنيهات للبيع و4460 جنيها للشراء

سعر الذهب عيار 12    3865 جنيها للبيع و3825 جنيها للشراء

سعر الاونصة    240295 جنيها للبيع و237810 جنيهات للشراء

سعر الجنيه الذهب    54080 جنيها للبيع و53520 جنيها للشراء

سعر الأونصة بالدولار    5034.47 دولار

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 

عيار الذهبسعر البيعسعر الشراء 
عيار 247725 جنيه7645 جنيه 
عيار 227080 جنيه7010 جنيه 
عيار 216760 جنيه6690 جنيه 
عيار 185795 جنيه5735 جنيه 
عيار 144505 جنيه4460 جنيه 
عيار 123865 جنيه3825 جنيه 
الاونصة240295 جنيه237810 جنيه 
الجنيه الذهب54080 جنيه53520 جنيه 
الأونصة بالدولار5034.47 دولار
