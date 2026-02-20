ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 20-2-2026

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة 20-2-2026 بدعم من ارتفاع سعر الاونصة عالميا، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 60 جنيها، كما ارتفع سعر الجنيه الذهب.
أسعار الذهب اليوم الجمعة
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم
|عيار الذهب
|سعر البيع
|سعر الشراء
|عيار 24
|7725 جنيه
|7645 جنيه
|عيار 22
|7080 جنيه
|7010 جنيه
|عيار 21
|6760 جنيه
|6690 جنيه
|عيار 18
|5795 جنيه
|5735 جنيه
|عيار 14
|4505 جنيه
|4460 جنيه
|عيار 12
|3865 جنيه
|3825 جنيه
|الاونصة
|240295 جنيه
|237810 جنيه
|الجنيه الذهب
|54080 جنيه
|53520 جنيه
|الأونصة بالدولار
|5034.47 دولار