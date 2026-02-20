مصرع شاب في انقلاب جرار زراعي بالوادي الجديد

لقى شاب مصرعه، في حادث مروري، اليوم الجمعة، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي.



وتبين انقلاب جرار زراعي بطريق التلاوي بمدينة الفرافرة أسفر عن مصرع محمد علي عبد الرحيم عثمان، 17 عامًا، ومقيم بالفرافرة.



وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالحادثة.