سمية درويش: أشرف سالم صدّق في موهبتي وسط السخرية.. وهذا سر انطلاقتي

كشفت الفنانة سمية درويش عن كواليس انطلاقتها في عالم الغناء، مؤكدة أن مشوارها لم يكن سهلًا، لكنه تشكّل بدعم أسماء آمنت بموهبتها في وقت لم يكن فيه كثيرون يصدقون قدرتها على النجاح.

موهبة الكتابة والتلحين

وأوضحت خلال لقائها في برنامج خط أحمر الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى عبر قناة الحدث اليوم، أنها تمتلك موهبة الكتابة والتلحين، إلا أن صقل تجربتها جاء على يد أساتذة كبار، في مقدمتهم الدكتور يحيى العراقي، الذي ساعدها على تطوير أدواتها الفنية وتوسيع آفاقها الموسيقية.

الفضل الأكبر في انطلاقتها

وأشارت إلى أن الفضل الأكبر في انطلاقتها الحقيقية يعود إلى الملحن الراحل أشرف سالم، مؤكدة أنه كان الداعم الأول لها وصاحب البصمة الأبرز في ألبومها الأول، موضحة أنه منحها الثقة الكاملة وترك لها مساحة للتعبير عن إمكانياتها دون قيود، في وقت كان فيه البعض يستخف بتجربتها في بداياتها.

نقطة التحول في أي مسيرة فنية

وأكدت درويش أن الإيمان بالموهبة هو نقطة التحول في أي مسيرة فنية، وأن الدعم الصادق يصنع الفارق بين فنان يتعثر وآخر ينطلق بثبات، مشيرة إلى أن كل خطوة نجاح حققتها لاحقًا كانت امتدادًا لثقة هؤلاء الذين راهنوا عليها منذ اللحظة الأولى.