حساب يضم 10ملايين هدية من محمد رمضان لواحد من جمهوره.. ما المقابل؟
صدمة بـ الأهلي.. أليو ديانج يرفض عرض التجديد ويعلن رغبته في الرحيل
الداخلية تكشف سبب إطلاق النار على صاحب مصنع ونجله في القليوبية
اعتزلت المهرجانات.. علي قدورة: حياتي تغيرت بعد التزامي بالصلاة
سعر أشهر عيار ذهب اليوم السبت 21-2-2026
محافظ الوادي الجديد تصدر قرارًا بنقل عدد من رؤساء المراكز والنواب
دعاء الليلة الثالثة من رمضان .. كلمات تغفر الذنوب وتزيل الهموم
ماركو روبيو: اتفاق لتأمين هدنة إنسانية في السودان وتنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام في غزة
جدل عن تصنيف المخدرات المخلّقة .. هل تتغير العقوبات أو تخفف الأحكام؟
%10 .. ترامب يوقع تعريفة جمركية عالمية على جميع الدول
دومينيك تكشف عن تجربتها كـ زوجة ثانية.. وتربطها بشخصيتها في مسلسل السرايا الصفرا
لليوم الثالث على التوالي.. مصطفى شعبان حديث السوشيال ميديا بـ مسلسل درش
توك شو

سمية درويش: أشرف سالم صدّق في موهبتي وسط السخرية.. وهذا سر انطلاقتي

الفنانة سمية درويش
الفنانة سمية درويش
محمد البدوي

كشفت الفنانة سمية درويش عن كواليس انطلاقتها في عالم الغناء، مؤكدة أن مشوارها لم يكن سهلًا، لكنه تشكّل بدعم أسماء آمنت بموهبتها في وقت لم يكن فيه كثيرون يصدقون قدرتها على النجاح.

موهبة الكتابة والتلحين

وأوضحت خلال لقائها في برنامج خط أحمر الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى عبر قناة الحدث اليوم، أنها تمتلك موهبة الكتابة والتلحين، إلا أن صقل تجربتها جاء على يد أساتذة كبار، في مقدمتهم الدكتور يحيى العراقي، الذي ساعدها على تطوير أدواتها الفنية وتوسيع آفاقها الموسيقية.

الفضل الأكبر في انطلاقتها

وأشارت إلى أن الفضل الأكبر في انطلاقتها الحقيقية يعود إلى الملحن الراحل أشرف سالم، مؤكدة أنه كان الداعم الأول لها وصاحب البصمة الأبرز في ألبومها الأول، موضحة أنه منحها الثقة الكاملة وترك لها مساحة للتعبير عن إمكانياتها دون قيود، في وقت كان فيه البعض يستخف بتجربتها في بداياتها.

نقطة التحول في أي مسيرة فنية

وأكدت درويش أن الإيمان بالموهبة هو نقطة التحول في أي مسيرة فنية، وأن الدعم الصادق يصنع الفارق بين فنان يتعثر وآخر ينطلق بثبات، مشيرة إلى أن كل خطوة نجاح حققتها لاحقًا كانت امتدادًا لثقة هؤلاء الذين راهنوا عليها منذ اللحظة الأولى.

سمية درويش الفنانة سمية درويش أعمال سمية درويش دراما سمية درويش

