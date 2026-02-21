قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكيلو بمليون و200 ألف جنيه.. أغلى 10 أطعمة في العالم لعام 2026

كافيار
كافيار
أحمد أيمن

لم تعد الأطعمة الفاخرة مجرد وسائل للمتعة الذوقية، بل تحوّلت إلى رموز للندرة والتميز، تعكس مزيجاً من الحرفية والتقاليد وارتفاع الطلب العالمي. 

بعض المكونات الغذائية حول العالم لم يعد يُنظر إليها باعتبارها طعاماً فقط، بل باعتبارها منتجات استثنائية ترتبط بمناطق محددة أو بعمليات إنتاج معقدة، ما يجعل أسعارها تصل إلى مستويات قياسية. 

وتحظى هذه الأطعمة باهتمام واسع من الطهاة المحترفين والمستثمرين وعشاق الأكل الراقي، ليس فقط بسبب جودتها، بل أيضاً لما تمثله من مؤشر على توجهات سوق الغذاء العالمي. 

أغلى 10 أطعمة في 2026 

تتصدر قائمة الأغلى عالمياً لعام 2026 أنواع نادرة من الكافيار، يتقدمها “ألماس كافيار” الذي يبلغ سعر الكيلوجرام منه نحو 25 ألف دولار (مليون و200 ألف جنيه مصري)، بفضل محدودية إنتاجه الشديدة، يليه كافيار بيلوجا بنحو 7 آلاف دولار، نتيجة دورة إنتاجه الطويلة والقيود المفروضة على استخراجه. 

كما يحافظ الكمأ الأبيض والزعفران على أسعار مرتفعة تصل إلى نحو 5 آلاف دولار للكيلوجرام بسبب اعتماد جمعهما على ظروف طبيعية دقيقة وجهود بشرية كبيرة. 

وتشمل القائمة أيضاً منتجات أخرى مثل جبن الموس، وفطر الماتسوتاكي، ولحم إيبيريكو، إضافة إلى قهوة كوبي لواك الفاخرة، ولحم واغيو الشهير، وكذلك تونة بلوفين عالية الجودة. 

وفيما يلي قائمة بأسعار أغلى 10 أطعمة في العالم لعام 2026:

كافيار ألماس – 25,000 دولار

كافيار بيلوغا – 7,000 دولار

الكمأ الأبيض – 5,000 دولار

الزعفران – 5,000 دولار

جبن الموس– 2,200 دولار

فطر الماتسوتاكي – 2,000 دولار

لحم إيبيريكو – 1,000 دولار

قهوة الزَّبَاد "كوبي لواك" – 600 دولار

لحم كوبي "واغيو " – 500 دولار

سمك التونة بلوفين (أوتورو) – 300 دولار

جدير بالذكر أن هذه المنتجات تنتشر بكثرة في أوروبا واليابان خاصة، نظرا لوجود خبرات إقليمية متخصصة في إنتاج الأغذية الفاخرة. 

ما سبب غلاء الأطعمة الفاخرة؟

غالباً ما يتم قياس قيمة الأطعمة الفاخرة اعتماداً على سعر الكيلوجرام الواحد، لضمان المقارنة العادلة بين مختلف الأنواع مهما تنوعت مصادرها أو طرق إنتاجها. 

ترتبط الأسعار المرتفعة لهذه المنتجات بعدة عوامل رئيسة، في مقدمتها الندرة وتأثير الظروف المناخية، إضافة إلى المخاطر المرتبطة بالإنتاج وكثافة العمل اليدوي المطلوب. 

كما أن بعض الأطعمة تحتاج إلى فترات طويلة من التعتيق أو تعتمد على بيئات طبيعية دقيقة يصعب التحكم بها، مثل الكافيار والكمأ، بينما يتطلب إنتاج الزعفران أو بعض أنواع الجبن جهداً بشرياً مكثفاً. 

ولا تتوقف أسباب الغلاء عند الإنتاج فقط، إذ تلعب تكاليف النقل الدولي والاشتراطات الصحية الصارمة دوراً في رفع الأسعار، إلى جانب النمو المتواصل لقطاع المطاعم الفاخرة حول العالم. 

ونتيجة لذلك، أصبحت بعض هذه المنتجات أقرب إلى الأصول الاستثمارية منها إلى مكونات غذائية تقليدية.

