اقتصاد

مواعيد عمل البنوك غدًأ الأحد 22-2-2026

محمد يحيي

يستأنف أكثر من 35 بنكًا حكوميًأ وخاصًا؛ عملها صباح غد الأحد الموافق 22-2-2026؛ عملها بعد انتهاء قرار البنك المركزي المصري بتعطيل العمل في الجهاز المصرفي منذ مساء الخميس الماضي.

وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري فإنه من المخطط بدء عمل البنوك بالمواعيد الاستثنائية الجديدة خلال شهر رمضان المعظم .

مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان

بحسب ما ذكرته تقارير صادرة عن البنك المركزي المصري والتي طلبت من البنوك ضرورة إعتماد مواعيد عملها في شهر رمضان والتي تبدأ من التاسعة صباحا حتي الثانية ظهرا داخل الفروع والادارات العليا في الجهاز المصرفي.

كما تستقبل الفروع بمختلف مدن ومناطق الجمهورية العملاء من التاسعة والنصف صباحا حتي الواحدة والنصف ظهرًا .

عدد ساعات العمل في رمضان

بحسب ما كشفته نشرة البنك المركزي المصري والتي تضمنت عمل الجهاز المصرفي 5 ساعات عمل يومية علي مدار 5 أيام بواقع 25 ساعة أسبوعيا على مستوي الفروع والإدارات العليا بمختلف المحافظات.

ويصل عدد ساعات العمل التي يقوم بها موظفو خدمة العملاء داخل الفروع 4 ساعات بإجمالي 20 ساعة أسبوعية.

البنوك المصرية البنوك الحكومية والخاصة اخبار مصر مال واعمال البنك المركزي مواعيد العمل في البنوك مواعيد عمل البنوك في رمضان

فريق نيسان يعتلي منصة التتويج الثالثة في الموسم الثاني عشر ‏في جدة من فورمولا إي ‏

بدون مكياج .. آيتن عامر تتألق في دورها بمسلسل كلهم بيحبوا مودي

مفاجاة.. السيارات الهجينة تستهلك وقودًا أعلى من التقليدية

مي سليم: دموعي قريبة وبخاف من المرض والحسد بس ما بسيبوش يسيطر عليا

