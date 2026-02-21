أسرار خفية في ماسنجر قد تحمي خصوصيتك وتسهّل استخدامك اليومي

كشفت صفحة إعدادات الخصوصية في ماسنجر أن التطبيق يعتمد الآن على المحادثات المشفرة من الطرف إلى الطرف بشكل افتراضي في معظم الدردشات الفردية، بحيث لا يمكن قراءة الرسائل إلا من خلالك أنت والطرف الآخر فقط، حتى شركة ميتا نفسها لا تستطيع الوصول إلى محتوى المحادثة.​​

أوضحت الأدلة الإرشادية أن الوصول إلى إعدادات التشفير يتم عبر فتح تطبيق ماسنجر، ثم الضغط على زر القائمة، وبعدها الدخول إلى الإعدادات Settings ثم قسم الخصوصية والأمان Privacy & Safety، حيث يظهر خيار End‑to‑End Encrypted Chats الذي يتيح التحكم في التشفير مع إمكانية تفعيل مؤقتات للرسائل لتختفي بعد مدة محددة داخل المحادثات المشفّرة.

أوقف ظهور مؤشرات القراءة والكتابة لتحصيل مزيد من الهدوء

أشارت شروحات متخصصة إلى أن ماسنجر يوفّر خيارًا يسمح بإخفاء تقرير القراءة Read Receipts الذي يبين للطرف الآخر أنك قرأت الرسالة، وهو إعداد يساعد على استخدام أكثر هدوءًا دون شعور بالضغط للرد فورًا.

وأكدت هذه الشروحات أن إيقاف مؤشرات «يكتب الآن» Typing Indicator والرسائل المقروءة يتم من خلال إعدادات الخصوصية داخل التطبيق على بعض الإصدارات، بحيث لا تظهر نقاط الكتابة الثلاث للطرف الآخر، ولا تظهر لك أيضًا حالة قراءة الرسالة، وهو ما يضيف طبقة خصوصية سلوكية فوق طبقة التشفير التقنية.

استخدم قفل التطبيق لحماية الدردشات من المتطفلين

أوضحت أدلة الاستخدام أن ماسنجر يتيح قفل التطبيق نفسه بحيث لا يستطيع أي شخص يلمس هاتفك فتح الدردشات إلا بعد التحقق بالوجه أو البصمة أو رقم سري، حتى لو كان الهاتف غير مقفول.

أشارت هذه الأدلة إلى أن تفعيل قفل ماسنجر يتم عبر فتح التطبيق ثم الدخول إلى القائمة، وبعدها إلى Settings ثم Privacy & Safety، واختيار App Lock، حيث يمكن تفعيل القفل بضغطة واحدة وتحديد طريقة الفتح المفضّلة، وهو ما يحمي رسائلك في حال إعارة الهاتف لشخص آخر أو تركه على مكتبك.

فعّل الرسائل المختفية لمنع الاحتفاظ بالمحتوى الحساس

أكدت تقارير تقنية أن ماسنجر يوفر داخل المحادثات المشفّرة خيار الرسائل المختفية أو الرسائل ذات المؤقت، والتي تختفي تلقائيًا بعد مدة زمنية تختارها أنت، ما يجعلها مناسبة للمعلومات الحساسة التي لا ترغب في بقائها في سجل الدردشة.​​

أوضحت هذه التقارير أن تفعيل الرسائل المختفية يتم من داخل المحادثة نفسها، عبر فتح إعدادات المحادثة ثم اختيار مؤقت الرسائل أو Disappearing Messages، مع إمكانية ضبط المدة من ثوانٍ إلى عدة ساعات أو أيام، ليتم حذف الرسالة من طرفي المحادثة بعد انتهاء هذه المهلة تلقائيًا.