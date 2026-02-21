قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مرموش يصنع .. مانشستر سيتي يتقدم 2-1 على نيوكاسل بالشوط الأول بالدوري الإنجليزي
موعد أذان الفجر رابع يوم رمضان .. المواقيت الكاملة
أحمد موسى عن حضور الرئيس السيسي حفل تكريم وزير الدفاع السابق: مصر دايما مع رجالتها اللي خدموها
دا الشرع والدين .. تصريح مثير من أوسا عن زواجه على لقاء الخميسي
حزب الجيل: رد القاهرة على السفير الأمريكي بإسرائيل صفعة لأوهام التوسع
لا نريد لغة الحروب.. أحمد موسى: لا يستطيع أحد تهديد أمننا وحدودنا
شوط أول سلبي بين إنبي والمصرية للاتصالات بكأس مصر
دوري المحترفين| يد الزمالك يهزم سموحة 30-27 ويواجه سبورتنج في الإسكندرية
غيابات بالجملة عن الأهلي أمام سموحة بالدوري
كلام خطير .. أحمد موسى: أمريكا لم تصدر أي بيان بشأن تصريحات سفيرها بإسرائيل
أوريلي يضيف الهدف الثاني لمانشستر سيتي في مرمى نيوكاسل بالدوري الإنجليزي
يفصل بينهما خط .. قصة قريتين تفطران بموعدين مختلفين في رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسرار خفية في ماسنجر قد تحمي خصوصيتك وتسهّل استخدامك اليومي

ماسنجر
ماسنجر
احمد الشريف

كشفت صفحة إعدادات الخصوصية في ماسنجر أن التطبيق يعتمد الآن على المحادثات المشفرة من الطرف إلى الطرف بشكل افتراضي في معظم الدردشات الفردية، بحيث لا يمكن قراءة الرسائل إلا من خلالك أنت والطرف الآخر فقط، حتى شركة ميتا نفسها لا تستطيع الوصول إلى محتوى المحادثة.​​

أوضحت الأدلة الإرشادية أن الوصول إلى إعدادات التشفير يتم عبر فتح تطبيق ماسنجر، ثم الضغط على زر القائمة، وبعدها الدخول إلى الإعدادات Settings ثم قسم الخصوصية والأمان Privacy & Safety، حيث يظهر خيار End‑to‑End Encrypted Chats الذي يتيح التحكم في التشفير مع إمكانية تفعيل مؤقتات للرسائل لتختفي بعد مدة محددة داخل المحادثات المشفّرة.

أوقف ظهور مؤشرات القراءة والكتابة لتحصيل مزيد من الهدوء

أشارت شروحات متخصصة إلى أن ماسنجر يوفّر خيارًا يسمح بإخفاء تقرير القراءة Read Receipts الذي يبين للطرف الآخر أنك قرأت الرسالة، وهو إعداد يساعد على استخدام أكثر هدوءًا دون شعور بالضغط للرد فورًا.

وأكدت هذه الشروحات أن إيقاف مؤشرات «يكتب الآن» Typing Indicator والرسائل المقروءة يتم من خلال إعدادات الخصوصية داخل التطبيق على بعض الإصدارات، بحيث لا تظهر نقاط الكتابة الثلاث للطرف الآخر، ولا تظهر لك أيضًا حالة قراءة الرسالة، وهو ما يضيف طبقة خصوصية سلوكية فوق طبقة التشفير التقنية.

استخدم قفل التطبيق لحماية الدردشات من المتطفلين

أوضحت أدلة الاستخدام أن ماسنجر يتيح قفل التطبيق نفسه بحيث لا يستطيع أي شخص يلمس هاتفك فتح الدردشات إلا بعد التحقق بالوجه أو البصمة أو رقم سري، حتى لو كان الهاتف غير مقفول.

أشارت هذه الأدلة إلى أن تفعيل قفل ماسنجر يتم عبر فتح التطبيق ثم الدخول إلى القائمة، وبعدها إلى Settings ثم Privacy & Safety، واختيار App Lock، حيث يمكن تفعيل القفل بضغطة واحدة وتحديد طريقة الفتح المفضّلة، وهو ما يحمي رسائلك في حال إعارة الهاتف لشخص آخر أو تركه على مكتبك.

فعّل الرسائل المختفية لمنع الاحتفاظ بالمحتوى الحساس

أكدت تقارير تقنية أن ماسنجر يوفر داخل المحادثات المشفّرة خيار الرسائل المختفية أو الرسائل ذات المؤقت، والتي تختفي تلقائيًا بعد مدة زمنية تختارها أنت، ما يجعلها مناسبة للمعلومات الحساسة التي لا ترغب في بقائها في سجل الدردشة.​​

أوضحت هذه التقارير أن تفعيل الرسائل المختفية يتم من داخل المحادثة نفسها، عبر فتح إعدادات المحادثة ثم اختيار مؤقت الرسائل أو Disappearing Messages، مع إمكانية ضبط المدة من ثوانٍ إلى عدة ساعات أو أيام، ليتم حذف الرسالة من طرفي المحادثة بعد انتهاء هذه المهلة تلقائيًا.

ماسنجر الخصوصية التطبيق End‑to‑End Settings Privacy & Safety

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين

آخر موعد لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين.. التفاصيل الكاملة

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

سعر الجنيه الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الأرصاد

الأرصاد تحذر: ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات غدا رابع أيام رمضان

الست موناليزا

حقيقة وقوع أسرة مسلسل "الست موناليزا" فى خطأ قانوني..تفاصيل

الزبادي

جمال شعبان يكشف مفاجأة عن أضرار الزبادي..تفاصيل

صورة أرشيفية

لحظة غفلة.. طفل ينهي حياة والدته في مأساة تهز القلوب بسوهاج

ترشيحاتنا

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يكلف نائبًا جديدًا لرئيس مدينة بلطيم لشؤون النظافة

خلال اللقاء

مزايا للقطاع الخاص.. برلماني: استراتيجية دمج ذوي الاحتياجات في سوق العمل

ارشيفيه

إصابة ثلاثة أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بالدقهلية

بالصور

فريق نيسان يعتلي منصة التتويج الثالثة في الموسم الثاني عشر ‏في جدة من فورمولا إي ‏

فريق نيسان
فريق نيسان
فريق نيسان

بدون مكياج .. آيتن عامر تتألق في دورها بمسلسل كلهم بيحبوا مودي

ايتن عامر
ايتن عامر
ايتن عامر

مفاجاة.. السيارات الهجينة تستهلك وقودًا أعلى من التقليدية

السيارات الهجينة
السيارات الهجينة
السيارات الهجينة

مي سليم: دموعي قريبة وبخاف من المرض والحسد بس ما بسيبوش يسيطر عليا

مي سليم مع يمنى البدراوي
مي سليم مع يمنى البدراوي
مي سليم مع يمنى البدراوي

فيديو

التعدي على فرد أمن

القصة الكاملة .. تفاصيل جديدة في التعدي على فرد أمن التجمع

نجيب ساويرس

أسرار واعترافات نجيب ساويرس… من خسارة 500 مليون يورو إلى وصيته لأولاده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

المزيد