محافظ الوادي الجديد تصدر قرارًا بتكليف عدد من نواب رؤساء المراكز

أصدرت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، قرارًا بنقل وتكليف عدد من نواب رؤساء المراكز وفقًا لما نص عليه القرار لحين الإعلان عن شغل الوظيفة بالطرق القانونية، مؤكدةً أن المرحلة المقبلة تتطلب جهدًا مضاعفًا وسرعةً في الإنجاز، بما يضمن دعم دور رئيس المركز؛ لتحقيق آداء تنفيذي مؤثر وفاعل قائم على العمل الميداني، وتحقيق المأمول على الصعيدين الخدمي والتنموي.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتعزيز آليات متابعة وتقييم الأداء الخدمي بالإدارة المحلية، واختيار الكوادر المؤهلة بما يسهم في رفع كفاءة الجهاز الإداري وضبط الأداء، وبناء صف ثان قادر على تحمل المسؤولية.

هذا وقد شمل القرار تكليف كلٍّ من:

ياسر عبد التواب محمود - نائب أول لمركز ومدينة الخارجة نقلًا من نائب أول مركز ومدينة باريس

سيف الدين السيد - نائب أول لمركز ومدينة باريس نقلًا من نائب ثان مركز ومدينة باريس

الدكتور عطية خليل عبد الوهاب - نائب ثان لمركز ومدينة باريس نقلًا من رئاسة قرى درب الأربعين (١).