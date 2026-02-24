إزاى تتخلص من الخمول في رمضان.. إليك 5 حيل رخيصة

يشتكى عدد كبير من الأشخاص أنهم لا يملكون الطاقة الكافية لإنجاز مهامهم ويشعرون بالخمول والكسل .

وحددت كلية الطب بجامعة هارفارد مجموعة حيل طبيعية تعزز الطاقة وتقضي على الخمول:

السيطرة على التوتر



تستهلك المشاعر الناتجة عن التوتر كميات هائلة من الطاقة ويمكن أن يساعد التحدث مع صديق أو قريب، أو الانضمام إلى مجموعة دعم، أو استشارة معالج نفسي، في تخفيف التوتر كما تُعدّ تقنيات الاسترخاء مثل التأمل، والتنويم الذاتي، واليوغا، والتاي تشي، أدوات فعّالة للحدّ من التوتر.

خفف الضغوط



يُعدّ الإفراط في العمل أحد الأسباب الرئيسية للإرهاق، ويشمل ذلك الالتزامات المهنية والعائلية والاجتماعية وحاول تبسيط قائمة مهامك الضرورية، وحدّد أولوياتك بناءً على أهمّها، وقلّل من المهام الأقلّ أهمية، فكّر في طلب مساعدة إضافية في العمل إذا لزم الأمر.

التمرين



تُساعد التمارين الرياضية بشكل كبير على النوم بشكل أعمق كما أنها تُزوّد ​​خلايا الجسم بمزيد من الطاقة وتُحسّن الدورة الدموية بالأكسجين بالإضافة إلى ذلك، تُساهم التمارين الرياضية في رفع مستويات الدوبامين في الدماغ، مما يُحسّن المزاج وعند المشي، يُنصح بزيادة السرعة بين الحين والآخر للاستفادة من فوائد صحية إضافية.

تجنب التدخين



يُستنزف التدخين طاقتك مُسبباً الأرق فالنيكوتين الموجود في التبغ مُنبّه، لذا فهو يُسرّع نبضات القلب، ويرفع ضغط الدم، ويُحفّز نشاط موجات الدماغ المرتبطة باليقظة، مما يُصعّب عليك النوم وحتى بعد أن تغفو، قد يبدأ تأثيره الإدماني فيُوقظك برغبة شديدة في التدخين.

قلل من نوم



إذا كنت تعتقد أنك تعاني من قلة النوم، فحاول تقليل ساعات نومك و قد تبدو هذه النصيحة غريبة، لكن تحديد مقدار النوم الذي تحتاجه فعلاً يمكن أن يقلل من الوقت الذي تقضيه في السرير دون نوم، و هذه العملية تُسهّل عليك النوم وتُحسّن جودة نومك على المدى الطويل.