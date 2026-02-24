قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاتحاد الأوروبي يتعهد بأكثر من مليار يورو لإعادة تأهيل شبكة الطاقة في أوكرانيا
قرار عاجل من بيراميدز بشأن حكم فيديو مباراة غزل المحلة
وزير الخارجية الإيراني: طهران تستأنف المحادثات مع واشنطن في جنيف للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف
فخري لاكاي يقود هجوم سيراميكا كليوباترا أمام الإسماعيلي
دعاء الليلة السابعة من رمضان.. لا تفوت أفضل الكلمات التي تقربك إلى الله
دراما إنسانية تحمل رسالة .. محمد نبيل يتحدث عن مسلسل صحاب الأرض
ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
قرار قضائي عاجل يخص نجل منى جبر في عقر كلبه مهندسة ديكور بأكتوبر
تحذيرات الأرصاد: طقس شديد البرودة ليلا ونشاط للرياح على السواحل الشمالية
كندا تفتّش في علاقاتها التجارية مع ثلاثة اقتصادات رائدة
عمر مرموش على رادار برشلونة
تفهم الموقف.. أحمد ماهر يكشف تفاصيل مكالمته مع ياسر جلال | خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

إزاى تتخلص من الخمول في رمضان.. إليك 5 حيل رخيصة

الخمول
الخمول
اسماء محمد

يشتكى عدد كبير من الأشخاص أنهم لا يملكون الطاقة الكافية لإنجاز مهامهم ويشعرون بالخمول والكسل .

وحددت كلية الطب بجامعة هارفارد مجموعة حيل طبيعية تعزز الطاقة وتقضي على الخمول:

 السيطرة على التوتر


تستهلك المشاعر الناتجة عن التوتر كميات هائلة من الطاقة ويمكن أن يساعد التحدث مع صديق أو قريب، أو الانضمام إلى مجموعة دعم، أو استشارة معالج نفسي، في تخفيف التوتر كما تُعدّ تقنيات الاسترخاء مثل التأمل، والتنويم الذاتي، واليوغا، والتاي تشي، أدوات فعّالة للحدّ من التوتر.

 خفف الضغوط


يُعدّ الإفراط في العمل أحد الأسباب الرئيسية للإرهاق، ويشمل ذلك الالتزامات المهنية والعائلية والاجتماعية وحاول تبسيط قائمة مهامك الضرورية، وحدّد أولوياتك بناءً على أهمّها، وقلّل من المهام الأقلّ أهمية، فكّر في طلب مساعدة إضافية في العمل إذا لزم الأمر.

 التمرين


تُساعد التمارين الرياضية بشكل كبير على النوم بشكل أعمق كما أنها تُزوّد ​​خلايا الجسم بمزيد من الطاقة وتُحسّن الدورة الدموية بالأكسجين بالإضافة إلى ذلك، تُساهم التمارين الرياضية في رفع مستويات الدوبامين في الدماغ، مما يُحسّن المزاج وعند المشي، يُنصح بزيادة السرعة بين الحين والآخر للاستفادة من فوائد صحية إضافية.

تجنب التدخين


يُستنزف التدخين طاقتك مُسبباً الأرق فالنيكوتين الموجود في التبغ مُنبّه، لذا فهو يُسرّع نبضات القلب، ويرفع ضغط الدم، ويُحفّز نشاط موجات الدماغ المرتبطة باليقظة، مما يُصعّب عليك النوم وحتى بعد أن تغفو، قد يبدأ تأثيره الإدماني فيُوقظك برغبة شديدة في التدخين.

قلل من نوم


إذا كنت تعتقد أنك تعاني من قلة النوم، فحاول تقليل ساعات نومك و قد تبدو هذه النصيحة غريبة، لكن تحديد مقدار النوم الذي تحتاجه فعلاً يمكن أن يقلل من الوقت الذي تقضيه في السرير دون نوم، و هذه العملية تُسهّل عليك النوم وتُحسّن جودة نومك على المدى الطويل. 

الخمول الطاقة تعزز الطاقة التوتر التمرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

وفاة شقيق الفنانة زينة بعد أزمة قلبية مفاجئة

فارق الحياة فجر الثلاثاء.. سبب وفاه شقيق زينة

أصحاب المعاشات

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أحمد ماهر وياسر ورامز جلال

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

حالة الطقس

عودة البرودة الشديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الأربعاء إلى الأحد المقبل

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان

ترشيحاتنا

وزير خارجية لبنان

وزير خارجية لبنان: تلقينا تهديدات من إسرائيل بضرب البنية التحتية

بريطانيا

بريطانيا تفرض حزمة عقوبات جديدة على موسكو وتستثني خط أنابيب دروجبا

أرشيفية

طهران: مستعدون لاتخاذ أي خطوة ضرورية للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة

بالصور

معجزة طبية في بريطانيا.. ولادة أول طفل بعد زراعة رحم من متبرعة متوفاة

معجزة طبية تُنهي العقم بولادة طفل من رحم مزروع
معجزة طبية تُنهي العقم بولادة طفل من رحم مزروع
معجزة طبية تُنهي العقم بولادة طفل من رحم مزروع

3 شركات عالمية تودع حلم السيارات الكهربائية بسبب نقص المبيعات

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

مش قولون عصبي.. مرض هضمي يهددك بنقص الفيتامينات والسرطان

معلومات لا تعرفها عن مرض فرط نمو بمتيريا الأمعاء الدقيقة
معلومات لا تعرفها عن مرض فرط نمو بمتيريا الأمعاء الدقيقة
معلومات لا تعرفها عن مرض فرط نمو بمتيريا الأمعاء الدقيقة

ماذا يحدث عند تناول مرضى القلب للبنجر؟.. وأفضل طرق لإدراجه في النظام الغذائي

فوائد البنجر لمرضى القلب
فوائد البنجر لمرضى القلب
فوائد البنجر لمرضى القلب

فيديو

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

المزيد