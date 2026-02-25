قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

كوردون بلو اقتصادي.. طريقة سهلة بطعم المطاعم في البيت

كوردن بلو اقتصادي
كوردن بلو اقتصادي
أسماء عبد الحفيظ

في ظل ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، تبحث كثير من الأسر عن وصفات تمنح نفس الطعم الفاخر بتكلفة أقل.

ويُعد الكوردون بلو من الأطباق المحببة للكبار والصغار، لكنه يُصنف غالبًا كوجبة مرتفعة التكلفة.


لكن المفاجأة أن بإمكانكِ تحضيره في المنزل بطريقة اقتصادية، دون التأثير على الطعم أو الشكل.

الكوردون بلو في الأصل طبق أوروبي شهير، ويرتبط اسمه بالمطبخ الفرنسي، إلا أنه أصبح من أكثر الأطباق انتشارًا في المطاعم العربية. الفكرة الأساسية تعتمد على صدور الدجاج المحشوة بالجبن وشرائح اللحم المدخن، ثم تغليفها بالبقسماط وقليها أو خبزها.

في السطور التالية نقدم طريقة تحضيره بميزانية محدودة وخطوات سهلة، للشيف سارة الحافظ.

مكونات كوردون بلو اقتصادي

  • صدور دجاج يمكن تقطيع الصدر إلى شرائح رفيعة بدل استخدام صدر كامل لكل قطعة
  • شرائح جبن رومي أو موتزاريلا حسب المتاح
  • لانشون شرائح بدل اللحم المدخن مرتفع السعر
  • 2 بيضة
  • بقسماط مطحون
  • ملح وفلفل أسود
  • دقيق
  • زيت للقلي أو للدهان في حالة التسوية بالفرن

طريقة التحضير خطوة بخطوة

  1. يتم فتح شريحة الدجاج بشكل رفيع باستخدام السكين أو دقها برفق حتى تصبح مسطحة.
  2. تُتبل بالملح والفلفل.
  3. توضع شريحة الجبن ثم شريحة اللانشون في المنتصف.
  4. تُلف بإحكام وتثبت بخلة أسنان إذا لزم الأمر.
  5. تُغمس في الدقيق، ثم البيض، ثم البقسماط.
  6. يمكن قليها في زيت متوسط الحرارة حتى تكتسب لونًا ذهبيًا، أو إدخالها الفرن مع دهن الوجه بقليل من الزيت لتقليل التكلفة والسعرات.

أسرار الطعم الناجح

  • استخدام صدور الدجاج المقطعة شرائح يوفر الكمية ويضاعف عدد القطع.
  • يمكن خلط البقسماط بملعقة صغيرة بابريكا أو ثوم بودرة لإضافة نكهة مميزة.
  • في حالة الطهي بالفرن، يفضل تقليب القطع في منتصف الوقت لضمان تحمير متساوٍ.

كيف نجعله أوفر؟

  • شراء صدور الدجاج كاملة وتقطيعها في المنزل أرخص من شراء فيليه جاهز.
  • استبدال اللحم المدخن باللانشون يوفر جزءًا كبيرًا من التكلفة.
  • استخدام الجبن المتاح في المنزل بدل أنواع مستوردة مرتفعة السعر.
  • تقديمه مع بطاطس محمرة منزلية أو أرز أبيض بدل الأطباق الجانبية المكلفة.

القيمة الغذائية

الكوردون بلو يحتوي على:

  • بروتين عالي من الدجاج
  • كالسيوم من الجبن
  • طاقة معتدلة حسب طريقة الطهي

ولجعل الوجبة صحية أكثر، يُنصح بتقديمها مع طبق سلطة خضراء لتوازن الدهون.

لماذا يناسب سفرة رمضان؟

الكوردون بلو يمنح إحساسًا بالشبع ويُعتبر طبقًا مميزًا يصلح للعزومات دون إرهاق الميزانية.
كما أنه سهل التحضير مسبقًا وحفظه في الثلاجة قبل الطهي مباشرة، ما يوفر الوقت في أيام الصيام.

كوردون كوردون بلو كوردون بلو اقتصادي مكونات عمل الكوردن بلو الكوردن بلو ظل ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن

