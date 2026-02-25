تمكن وليد سالم رئيس مركز ومدينة منوف في محافظة المنوفية من ضبط 150 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمنوف.

جاء ذلك خلال الحملة المشتركة التي تم تنفيذها بمشاركة هيئة سلامة الغذاء بالمنوفية و مديرية الطب البيطري بالمنوفيه وإدارتي التموين والطب البيطري والأمن الصناعي بمنوف.

يأتي ذلك استمرارًا لتنفيذ توجيهات اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بتكثيف الحملات الرقابية خلال شهر رمضان المبارك وضرورة إحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت التموينية والتجارية، وحرصًا على حماية حقوق المواطنين وضمان جودة وسلامة السلع الغذائية المتداولة.