أخبار التوك شو| مصطفى بكري: مصر قلب العروبة ونواجه المؤامرات بحسم.. وأبو العينين يدعم حرية الإعلام.. حمو بيكا: حسن شاكوش رقم 1 في الغناء الشعبي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



مصطفى بكري: مصر قلب العروبة ونواجه المؤامرات بحسم… وأبو العينين يدعم حرية الإعلام

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أننا ندرك أن المؤامرة تستهدف الوطن والامة العربية، ونقف في الخندق الواقف بكل حسم، ضد المؤامرات التي تحاك ضد الوطن.

مفتي الجمهورية : من أكل أو شرب ناسيًا يكمل صومه .. والتدخين من المحرمات في رمضان

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن من أكل أو شرب ناسيًا أثناء الصيام فعليه أن يُكمل صومه، استنادًا إلى نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

سؤال اليوم الثامن في «نورانيات قرآنية»: ما أول آية سجدة في القرآن؟

أعلن الدكتور حسن عبدالحميد، أستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات العليا بـجامعة الأزهر، عن سؤال اليوم الثامن من رمضان ضمن مسابقة برنامج "نورانيات قرآنية" المذاع على قناة صدى البلد.

حمو بيكا: حسن شاكوش رقم 1 في الغناء الشعبي

وجه الفنان رامز جلال؛ سؤالا للمطرب حمو بيكا قائلا مين رقم 1 في الغناء الشعبي.. رضا البحراوي.. أم حسن شاكوش؟، ليجيب حمو بيكا قائلا “حسن شاكوش".





حسام موافي: الكورتيزون ينقذ ملايين الأرواح ويقوي الجهاز المناعي ولا يضر الصحة

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أن الكورتيزون يساهم في ،قاذ حياة الملايين، مشيرا إلأى أن هناك إدعاءات بان الكورتيزن خطر على الصحة وهو أمر خاطئ

إمام مسجد السيدة زينب: لا ينبغي إضاعة لحظة في رمضان في غير طاعة الله

قال الدكتور أحمد عبد الهادي إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، إنّ شهر رمضان شهر عظيم لا يستطيع اللسان مهما كان فصيحاً ولا البيان مهما كان بليغاً أن يعبّر عن عظمته، لما يحمله من بركات ونفحات وإمدادات ربانية.

قفشة: عقود اللاعبين مبالغ فيها.. وأنا ملتزم بالأهلي ومستمر حتى التجديد

كشف محمد مجدي قفشة، لاعب الأهلي، عن موقفه من العروض المغرية ومستقبله مع القلعة الحمراء، إلى جانب رأيه في الارتفاع الكبير لأسعار عقود اللاعبين في الدوري المصري خلال الفترة الأخيرة.



علي جمعة: صلاة المرأة في البيت أفضل عند الانشغال بالأسرة والذهاب للمسجد ليس فرضا

أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن قرار صلاة المرأة في المنزل أو المسجد مرتبط بظروفها الشخصية ومسؤولياتها الأسرية.

انت تحترم نفسك.. خناقة بين شيماء سيف وأحد أعضاء فريق عمل مقلب فيفي عبده

نشبت مشادة كلامية بين شيماء سيف وأحد أعضاء فريق عمل مقلب فيفي عبده، قائلة: "تصوير إيه وزفت إيه اللي جاييين نعمله انت تحترم نفسك ومتتكلمش معايا كده"

أطباء السودان : ما يحدث في بلادنا تجاوز المجاعة إلى الإبادة بكل أشكال العنف

قالت الدكتورة نازك أبو زيد رئيسة مكتب أطباء السودان، إنّ الواقع الإنساني في السودان قد تجاوز مرحلة المجاعة إلى ما الإبادة، في ظل ما يتعرض له المدنيون من مختلف صنوف وأشكال العنف خلال الحرب الدائرة.



