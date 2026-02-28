ممنوع الشماريخ.. إجراءات أمنية واحترازية قبل انطلاق مباراة الأهلي وزد

يواصل رجال الأمن استعداداتهم المكثفة لتأمين المواجهة المرتقبة بين فريقي الأهلي وزد، والمقرر انطلاقها في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم السبت، على أرضية ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الأسبوع العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت الخطة الأمنية التي نفذها الأطقم الأمنية التابعة للمجموعة الأفريقية بتشكيل فرق أمنية متخصصة لتأمين الأبواب الرئيسية للاستاد وتنظيم عملية دخول الجماهير بسلاسة، مع التشدد في منع اصطحاب قائمة الممنوعات، وعلى رأسها الشماريخ والألعاب النارية، لضمان خروج المباراة بمظهر حضاري يليق بالكرة المصرية.

ومن ناحية أخرى تقود الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية، عمليات تأمين ممرات اللاعبين وطاقم التحكيم منذ لحظة وصول الحافلات وحتى مغادرة الاستاد، لضمان توفير أجواء من الهدوء والتركيز لكافة عناصر اللعبة.

تم الاستعانة بأحدث الأجهزة التقنية والمتطورة، من بوابات إلكترونية وأجهزة كشف حديثة، لتفتيش وتأمين دخول الجماهير للمدرجات بأعلى معايير الدقة والسرعة، بما يضمن سلامة الجميع وتطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية.