«جاي الأهلي يتشمّس» .. عبدالجليل يُطالب برحيل «توروب» ويؤكد: ضعيف وأقل من المستوى
مُواجهة تحبس الأنفاس.. تهديد هند صبري في الحلقة 11 من مسلسل «منّاعة»
الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق
جريمة لن تُغتفر.. أسامة سرايا يُحذّر من تبعات اغتيـ.ـال المرشد الإيراني وأسرته
عاجل | التليفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني علي خامنئي.. وإعلان الحداد 40 يومًا
مسلسل «إثبات نسب» .. درة تقترب من كشف الخيانة الكبرى
وزير الحرب الأمريكي: سيتم تدمير القدرات البحرية والصاروخية والنووية الإيرانية
سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك
«ترامب» يزعم معرفته بالمُرشحين لخلافة «خامئني» .. وهجمات لسلاح الجو الإسرائيلي
استشهاد ابنة المرشد الإيراني وصهره وحفيدته وزوجة ابنه.. ودوي انفجارين في طهران
حمادة الشربيني يستقبل سفير الجزائر على هامش مباراة مصر والجزائر النسائية
رفع حد الإعفاء لـ100 ألف جنيه .. تعديلات الضريبة العقارية بأجندة مجلس النواب اليوم
مرأة ومنوعات

دراسة: وزن الطفل في الطفولة يشير إلى الإصابة بهذه الأمراض

وزن الطفل
وزن الطفل
حياة عبد العزيز

يرتبط مرض السكري وأمراض القلب عادةً بعوامل نمط الحياة غير الصحية مثل التدخين، وقلة النوم، إلى جانب الاستعداد الوراثي، لكن دراسة حديثة تشير إلى أن وزن الجسم في مرحلة الطفولة قد يكون عاملاً حاسماً آخر في تحديد مخاطر الإصابة بهذه الأمراض في مراحل لاحقة من العمر.

وكشفت دراسة نُشرت في مجلة Nature Communications أن مؤشر كتلة الجسم لدى الطفل، خاصة في سن العاشرة، إضافة إلى معدل نموه من عمر عام واحد وحتى 18 عامًا، يُعدان من المؤشرات المهمة للتنبؤ بخطر الإصابة بارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب والسكري عند البلوغ.

وأوضح الباحثون أن العوامل الوراثية تلعب دورًا كبيرًا في هذه المعادلة، إذ تفسر نحو 25% من التغيرات في أوزان الأطفال خلال مراحل النمو المختلفة. وأكد مؤلفو الدراسة أن هذه النتائج تسلط الضوء على أهمية فهم الأسس البيولوجية للنمو الصحي، مشيرين إلى أن الاعتماد فقط على متوسطات النمو السكانية قد يؤدي إلى إغفال معلومات جوهرية تخص كل طفل على حدة.

 عوامل أخرى تزيد خطر الإصابة بالسكري مستقبلاً

إلى جانب أنماط النمو في الطفولة، توجد عوامل معروفة ترفع احتمالية الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، أبرزها:

1- زيادة الوزن أو السمنة.

2- بلوغ سن 45 عامًا أو أكثر.

3- وجود تاريخ عائلي للإصابة بالسكري.

4- قلة النشاط البدني (أقل من 3 مرات أسبوعيًا).

5- الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي.

6- الإصابة بسكري الحمل.

7- وجود مقدمات السكري.

مؤشرات خطر الإصابة بأمراض القلب

أما أمراض القلب، فهي تنتج عن تداخل عوامل بيولوجية وسلوكية، ومن أبرز المؤشرات التي تنذر بخطرها:

1- ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط، لما يسببه من أضرار للأوعية الدموية والقلب والكليتين.

2- ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية.

3- داء السكري، نتيجة تأثير ارتفاع السكر المزمن على الأوعية الدموية.

4- السمنة وتراكم الدهون الزائدة.

5- سوء التغذية، خاصة الإفراط في الصوديوم والدهون المشبعة والمتحولة.

5- قلة النشاط البدني.

وتؤكد هذه النتائج أهمية متابعة نمو الأطفال بشكل دقيق، وتعزيز أنماط الحياة الصحية منذ الصغر، للحد من مخاطر الأمراض المزمنة في المستقبل.

الطفل وزن الطفل السكري أعراض السكري علامات السكري عند الأطفال

تويوتا سيليكا
سيارات مستعملة
فورمولا 1
طريقة عمل بلح الشام بدون بيض
