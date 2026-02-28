تعادل مثير بين رايو فاييكانو وأتلتيك بلباو في صراع النقاط بالليجا

فرض التعادل الإيجابي نفسه على مواجهة رايو فاييكانو أمام أتلتيك بلباو بنتيجة هدف لمثله، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني، ليخرج كل فريق بنقطة بعد مباراة اتسمت بالندية والإيقاع السريع حتى الدقائق الأخيرة.

بدأ أصحاب الأرض اللقاء بضغط واضح منذ الدقائق الأولى، مع رغبة في استغلال عاملي الأرض والجمهور، ونجح رايو في ترجمة تفوقه خلال الشوط الأول بعدما سجل هدف التقدم في الدقيقة 35 عبر خورخي دي فروتوس، الذي استغل ارتباكًا دفاعيًا داخل منطقة الجزاء وأسكن الكرة الشباك مانحًا فريقه الأفضلية قبل الاستراحة.

الشوط الأول شهد تحركات منظمة من رايو، خاصة على الأطراف، في مقابل محاولات حذرة من بلباو الذي اعتمد على التحولات السريعة دون أن ينجح في هز الشباك قبل نهاية النصف الأول.

ومع انطلاق الشوط الثاني، لم يمنح أتلتيك بلباو منافسه وقتًا طويلًا للاحتفال، إذ أدرك التعادل سريعًا في الدقيقة 47 عن طريق إينياكي ويليامز بعد هجمة مرتدة منظمة، أعادت المباراة إلى نقطة البداية وأشعلت أجواء المواجهة.

بعد هدف التعادل، ارتفع نسق المباراة وازدادت المحاولات من الجانبين، حيث تبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللعب. وكشفت الأرقام عن تقارب واضح في الاستحواذ ونسب التمرير، ما يعكس التوازن الكبير في وسط الملعب.

رايو كان الأكثر تسديدًا على المرمى، إلا أن تألق حارس بلباو حال دون استقبال فريقه هدفًا ثانيًا، في حين اعتمد الضيوف على التنظيم الدفاعي واللعب المباشر في المرتدات.

بهذه النتيجة، يواصل أتلتيك بلباو تمسكه بموقعه في النصف العلوي من جدول ترتيب الليجا، بينما حصد رايو فاييكانو نقطة مهمة في سباق تحسين موقعه والابتعاد عن مناطق الخطر.