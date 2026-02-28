كشف الإعلامي أحمد حسن عن أسماء دكة بدلاء الأهلي لمواجهة زد اليوم.

الاهلي في مواجهة زد

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"دكة بدلاء الأهلي لمواجهة زد:

شوبير - احمد رمضان - كريم فؤاد - كوكا - ديانج - زيزو - تريزيجيه - الشحات - شريف".

أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق استعدادًا لخوض مباراة زد في التاسعة والنصف مساء على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدوري الممتاز.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وهادي رياض ويوسف بلعمري.

خط الوسط: مروان عطية ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: مروان عثمان.

يجلس على دكة البدلاء كل من: مصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمود تريزيجيه ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو وكريم فؤاد وأحمد نبيل كوكا.