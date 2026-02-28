علي جمعة: صلاة الفجر هي نفسها صلاة الصبح

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، إن العديد من الناس يختلط عليهم الفرق بين صلاة الفجر وصلاة الصبح، مؤكداً أنه لا يوجد أي فرق بينهما فكلاً منهما صلاة واحدة مترادفة.

وأضاف الدكتور على جمعة، خلال تقديمه برنامج «اعرف دينك» المذاع على قناة صدى البلد، أن التسمية فقط هي ما يُحدث اللغط بين الناس، مشيراً إلى أن صلاة الفجر هي نفسها صلاة الصبح، وأن الإشارة إلى «بعد الشروق» ما هي إلا جزء من أوقات الصلاة نفسها.

وأوضح مفتي الجمهورية الأسبق، أن الالتباس يعود إلى استخدام البعض لكلمة «سنة الفجر»، فظنوا أن الفجر تمثل السنة بينما الصبح هي الفريضة، مؤكداً أن هذا غير صحيح، فالفجر والصبح مترادفتان تماماً كما لو كان الشخص يُسمى باسمين معاً، فكلا الاسمين يشيران إلى نفس الصلاة، والسنة المرتبطة بها هي جزء من الفرض نفسه.

وأكد على جمعة أن معرفة المسلمين لأسماء الصلوات وأوقاتها بدقة تساعد على أداء العبادات بصورة صحيحة دون لبس أو خلل، داعياً إلى التمييز بين الأسماء والتسميات وبين جوهر الصلاة نفسه.